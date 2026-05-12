En libertad quedan acusados de agredir al diputado Javier Olivares en Olmué

El Juzgado de Garantía de Limache rechazó decretar prisión preventiva para los dos detenidos por su presunta participación en la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad realizada en Olmué, en la Región de Valparaíso.

Ambos imputados pasaron este martes a control de detención y formalización por el delito de lesiones leves, luego de la denuncia presentada por el parlamentario del Partido de la Gente (PDG).

¿Qué resolvió el tribunal?

Durante la audiencia, el tribunal rechazó la prisión preventiva solicitada por los abogados de Olivares. En cambio, acogió parcialmente las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía.

De esta forma, los dos acusados quedaron con prohibición de acercarse a la víctima y con la obligación de cumplir firma quincenal mientras avance la investigación.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en el marco de la celebración de aniversario del Club de Fútbol Amateur Montevideo de Olmué. De acuerdo con los antecedentes policiales conocidos hasta ahora, el diputado habría sido atacado con golpes de puño y pies.

Tras la agresión, el equipo del parlamentario anunció la presentación de una querella criminal y sostuvo que el ataque ocurrió pocos minutos después de que Olivares llegara al recinto.

Críticas tras la decisión judicial

Luego de conocerse la resolución, el diputado Olivares criticó la decisión del tribunal y apuntó contra lo que calificó como una “justicia garantista”, según consignó BioBioChile.

El caso se suma a un clima de tensión que ha generado preocupación transversal en el mundo político, luego de recientes episodios de violencia, amenazas y agresiones contra parlamentarios de distintos sectores.

La investigación continuará con los imputados en libertad, sujetos a las medidas cautelares fijadas por el Juzgado de Garantía de Limache.