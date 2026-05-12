Se desploman las ventas de departamentos en el sector oriente de Santiago: Cayeron 50% durante el último año

Un estudio realizado por BMI Servicios Inmobiliarios (BMI) reveló una fuerte contracción en la comercialización de viviendas en el sector oriente de la Región Metropolitana.

Esto, debido a que el análisis arrojó que entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026, las ventas de departamentos disminuyeron un 50,6%, pasando de 1.144 unidades a solo 565 en el transcurso de un año.

El informe detalla que el mercado ha entrado en una fase de ajuste caracterizada por una menor demanda y un aumento en el tiempo necesario para absorber el stock disponible, que en diversas comunas de la zona ya supera los 20 meses.

En este escenario, Las Condes destaca como uno de los puntos con mayor volumen de oferta, con más de 4.000 unidades y cerca de 50 proyectos en desarrollo; sin embargo, sus ventas bajaron de 728 a 253 unidades en el periodo analizado. Además, en dicha comuna se registró una reducción en la superficie promedio de los departamentos, pasando de 108 m² en 2023 a 84 m² en la actualidad.

Vitacura y Lo Barnechea también muestran retrocesos significativos. En la primera, las operaciones cayeron de 129 a menos de 50 unidades, manteniendo los precios más altos del sector con un promedio de 128 UF/m². En Lo Barnechea, la demanda descendió de 68 a 30 departamentos comercializados. Por el contrario, Providencia se desmarcó de la tendencia general al anotar un leve incremento en sus ventas, subiendo de 205 a 227 unidades, con un valor por metro cuadrado que se mantiene estable en torno a las 108 UF.

En cuanto a La Reina, el análisis la sitúa como un mercado de menor escala, con precios que promedian las 98 UF/m² y valores por unidad cercanos a las UF 9.200.

Sergio Novoa, gerente general de BMI, explicó que este descenso responde a una postura más conservadora de los compradores, influenciada por el contexto económico y el alto costo del financiamiento. “En estas comunas y en este tipo de unidades, en general, no aplican instrumentos de política pública como el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES) o los subsidios a la tasa, lo que limita aún más la capacidad de activación de la demanda”, señaló el ejecutivo.

El titular de la firma agregó que el dinamismo de este segmento depende casi exclusivamente de las condiciones de mercado. Según Novoa, la implementación de medidas transversales, como una eventual reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “podrían contribuir a reactivar este segmento, en la medida que impacten directamente en el precio final y mejoren las condiciones de acceso para los compradores”.