Operación Rey David: Desarticulan estructura criminal y decomisan patrimonio avaluado en al menos $6 mil millones

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía dieron cuenta de la desarticulación de una estructura criminal y decomisaron un patrimonio cuyo valor asciende a 6 mil millones de pesos.

Esto, en el marco de la “Operación Rey David”, que también logró la detención de 21 sujetos vinculados a delitos como lavado de activos, asociación criminal y usurpación de identidad.

Entre los elementos decomisados hay armas de fuego, dinero en efectivo, carteras, bolsos, joyas, vehículos, motos de agua y hasta una lancha.

El prefecto Johnny Fisca, jefe de la Prefectura contra el Crimen Organizado Centro Norte, detalló que en la investigación se identificaron distintos métodos utilizados por la organización. Uno de ellos es que operaban a través de instituciones de crédito y suplantaban la identidad de víctimas, logrando la obtención de créditos.

🔵 El prefecto Johnny Fica, junto al Fiscal Regional Metropolitano Sur Héctor Barros entregaron antecedentes de la operación “Rey David”, investigación que permitió desarticular una estructura criminal dedicada a estafas, falsificación, usurpación de identidad, infracción a la… pic.twitter.com/PUUENJcxmG — PDI Chile (@PDI_CHILE) May 12, 2026

Esto era posible, ya que tenían “vinculación con personas que estaban dentro de las instituciones de crédito para así pasar los mecanismos de control”.

Del total de arrestados, 9 de ellos eran sindicados como los líderes de la estructura y quedaron en prisión preventiva.

Por su parte, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, afirmó que se trató de “una de las causas donde se ha incautado uno de los mayores patrimonios a nivel nacional de una estructura criminal. Estamos hablando de más de 13 mil millones que pasan por esta estructura”.

Respecto al patrimonio decomisado, detalló que “hasta el momento” asciende a $6 mil millones y que también se incautaron 74 cuentas bancarias. “Por eso decimos que el patrimonio total hasta ahora es $6 mil millones, porque se tienen que analizar las otras cuentas”.