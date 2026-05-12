Américo es formalizado: Decretan arraigo nacional y prohibición de acercarse a su expareja tras denuncia de violencia intrafamiliar

Américo, cantante de cumbia cuyo nombre es Domingo Vega Urzúa, fue formalizado este martes tras una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su expareja, Yamila Reyna.

Durante la audiencia, el Juzgado de Garantía de San Javier decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

El fiscal Patricio Caroca señaló que en la investigación que realizó la Fiscalía “se logró establecer, efectivamente, que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre y violencia física frente a múltiples personas en la comuna de San Javier”.

Además, Caroca detalló que se formalizó al artista por los delitos de “lesiones cometidas en contexto de violencia intrafamiliar y daños, ya que el imputado también destruyó, frente a múltiples personas, el teléfono celular de la víctima”.

Américo queda con arraigo nacional con “excepciones”

Pese a que Américo quedó con arraigo nacional, desde el tribunal permitieron una excepción debido al alto tráfico de viajes del cantante y explicaron que podrá salir del país en ocasiones específicas, siempre que realice un trámite previo.

Al respecto, la abogada querellante de Yamila Reyna, Karin Heim, cuestionó la decisión del juzgado: “El arraigo nacional pierde completamente su naturaleza con lo que sucedió después. Estoy por una parte, satisfecha, pero por otra, tratando de entender por qué se dieron los permisos de esa forma”.

Los hechos denunciados ocurrieron en febrero de este año, luego de la participación del artista en un evento realizado en la comuna de San Javier.