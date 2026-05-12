Caso Julia Chuñil: Juzgado amplía investigación por 150 días a solicitud de la Fiscalía

El Juzgado de Garantía de Los Lagos decidió este martes ampliar el plazo de investigación en el caso que indaga el presunto homicidio de Julia Chuñil, en la Región de Los Ríos.

Durante la audiencia de esta jornada, el Ministerio Público solicitó extender la investigación por 150 días, ya que el plazo inicial finalizó a mediados de abril.

Desde la Fiscalía justificaron la solicitud señalando que aún existen diligencias periciales pendientes que son fundamentales para esclarecer los hechos.

Una de estas diligencias es clave, ya que permitirá determinar si los más de 60 restos óseos encontrados en el predio de la víctima corresponden a Chuñil o no.

Actualmente, la Fiscalía tiene como principal sospechoso del caso a Javier Troncoso Chuñil, quien está imputado por los delitos de parricidio, inhumación ilegal, robo frustrado con violencia e intimidación y maltrato corporal.

A él se suman los otros hijos de la dirigenta mapuche, Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, a quienes se les revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria el viernes 10 de abril.