Metro y Live Nation proyectan nuevo centro de eventos sobre estación Ñuñoa

Un nuevo centro de eventos podría sumarse a la oferta cultural y musical de la Región Metropolitana. Metro de Santiago y Live Nation Entertainment, a través de su filial DG Medios, planean levantar un recinto tipo teatro sobre la estación Ñuñoa.

De acuerdo a lo que consignó Emol, la iniciativa, denominada Music Hall Ñuñoa, contempla una inversión estimada de US$35 millones y fue ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante una Consulta de Pertinencia.

El objetivo de esa presentación es que la autoridad determine si el proyecto debe ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

¿Dónde estaría ubicado el Music Hall Ñuñoa?

Según los antecedentes del documento presentado ante el SEA y consignados por Emol, el recinto estaría emplazado sobre la estación Ñuñoa de Metro, en el sector de la intersección de Avenida Irarrázaval con Pedro de Valdivia, en la comuna de Ñuñoa.

El proyecto considera la construcción y operación de un centro de eventos tipo teatro, con una sala de conciertos, sector de backstage, servicios higiénicos conectados a la red pública de agua potable y alcantarillado, áreas de atención al público, oficinas administrativas, estacionamientos vehiculares y zonas técnicas de servicio.

El edificio tendría cuatro niveles sobre el terreno y tres niveles subterráneos, además de infraestructura independiente, como salas técnicas, escaleras, ascensores y sistemas propios para su funcionamiento.

Capacidad, plazos y operación del recinto

El futuro centro de eventos tendría una capacidad máxima de 4.700 personas y contaría con 91 estacionamientos. De acuerdo con la presentación, la vida útil proyectada del recinto sería de 50 años.

La etapa de construcción se extendería por cerca de 12 meses, con una dotación máxima estimada de 200 trabajadores por turno. En la fase de operación, el proyecto considera hasta 300 personas vinculadas al funcionamiento del recinto.

En la consulta ingresada ante el SEA, el titular plantea que la iniciativa corresponde a infraestructura de equipamiento urbano de uso cultural, sin procesos industriales ni actividades productivas.

De avanzar, el Music Hall Ñuñoa reforzaría el rol de ese punto de la capital como nodo de conectividad y servicios, al ubicarse directamente sobre una estación que combina las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago.