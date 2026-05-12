Eurovisión 2026: Guía para ver y votar desde Chile en el festival de música europeo

El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 ya está en marcha y, aunque Chile no participa en la competencia, los fanáticos locales sí pueden ver las presentaciones y votar por sus canciones favoritas.

La edición de este año se realiza en el Wiener Stadthalle de Viena, Austria, y marca los 70 años del certamen, uno de los eventos televisivos y musicales más vistos de Europa.

Con 35 países participantes, el festival es organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (European Broadcasting Union, EBU) junto a la emisora anfitriona ORF, luego de la victoria de Austria en la edición anterior.

La competencia se desarrolla en tres jornadas: la primera semifinal este martes 12 de mayo, la segunda semifinal el jueves 14 de mayo y la gran final el sábado 16 de mayo, todas a las 21:00 horas de Europa Central de verano.

¿Cómo ver Eurovisión 2026 desde Chile?

Para quienes no están familiarizados con el formato, Eurovisión es una competencia anual en la que distintos países presentan una canción original.

Cada delegación compite con un artista o grupo, y el ganador se define a través de una combinación de votos del público y jurados profesionales.

En 2026, además, la organización reintrodujo jurados en las semifinales, lo que significa que tanto esas rondas como la final combinan votación del público y evaluación de jurados.

Los espectadores de países que no participan en la competencia, como Chile, pueden seguir los shows en el canal oficial de Eurovisión en YouTube, siempre que la transmisión esté disponible en su región.

La organización también señala que los países participantes emiten el festival a través de sus respectivas cadenas públicas o plataformas digitales, pero esa opción depende de cada territorio.

Los horarios para Chile son los siguientes:

Primera semifinal: Martes 12 de mayo, 15:00 horas.

Segunda semifinal: Jueves 14 de mayo, 15:00 horas.

Gran final: Sábado 16 de mayo, 15:00 horas.

La final será la instancia más importante del certamen, ya que ahí se define al país ganador de Eurovisión 2026.

De cada semifinal clasifican 10 canciones, que se suman a los países que tienen cupo directo en la final.

¿Se puede votar desde Chile?

Sí. Los votos emitidos desde Chile no cuentan de manera individual, sino que se suman al bloque internacional de países no participantes.

Luego, ese bloque entrega puntos a las canciones mejor posicionadas, siguiendo el mismo esquema tradicional de Eurovisión: 12 puntos para la más votada, 10 para la segunda, 8 para la tercera y luego de 7 a 1 punto para el resto del top 10.

En las semifinales, la votación “Resto del Mundo” se abre aproximadamente a la medianoche del día de cada show en horario de Europa Central.

Para Chile, eso equivale aproximadamente a las 18:00 horas del día anterior. Esa ventana se mantiene abierta hasta el inicio del programa, se pausa durante las presentaciones y se vuelve a abrir después de la última canción por cerca de 20 minutos.

En la gran final, el sistema es similar: la votación internacional abre aproximadamente a la medianoche europea del sábado 16 de mayo (es decir, cerca de las 18:00 horas del viernes 15 en Chile), se pausa al comenzar la transmisión y se reabre justo antes de la primera canción. Luego permanece activa durante el show y hasta cerca de 40 minutos después de la última presentación competitiva.

Paso a paso: cómo votar desde Chile

Para votar desde Chile en Eurovisión 2026, los espectadores deben ingresar al sitio oficial esc.vote durante las ventanas habilitadas por la organización.

El proceso funciona de manera online y permite asignar hasta 10 votos, con un costo de €0,99 por voto (lo que, aproximadamente, equivale a $1.047 CLP).

Los usuarios pueden repartir esos votos entre distintas canciones y completar el pago en una sola transacción, mediante métodos como tarjetas de crédito o billeteras móviles, dependiendo de la disponibilidad del sistema.

El paso a paso es el siguiente:

1. Entrar a esc.vote durante la ventana oficial de votación.

2. Elegir la canción o canciones favoritas.

3. Asignar hasta 10 votos.

4. Revisar la selección antes de confirmar.

5. Completar el pago en la plataforma oficial.

La organización advierte que las votaciones solo se contabilizan dentro de los períodos habilitados y que el sistema aplica controles para verificar el origen del pago, limitar la cantidad de votos y detectar posibles usos fraudulentos.