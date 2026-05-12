Corte de Apelación rechaza desafuero contra Gabriel Boric por querella de injurias graves presentada por el exdirector del SLEP Atacama

La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó este martes la solicitud de desafuero presentada en contra del expresidente Gabriel Boric por un presunto delito de injurias graves con publicidad.

La querella fue interpuesta en febrero de este año por Daslav Mihovilovic, exdirector del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.

Ese mismo mes, el exmandatario criticó públicamente a Mihovilovic, calificándolo de “descriteriado” a raíz de la difusión de los videos del quinto aniversario del SLEP donde se mostraba incluso una limosina.

En la querella, la defensa del exdirector sostuvo que Boric lo atacó con “afirmaciones objetivamente falsas y deshonrosas”.

AHORA: Corte de Apelaciones de Copiapó rechaza solicitud de desafuero del expresidente de la República Gabriel Boric, por el delito de injurias graves con publicidad, por lo que no da lugar a formación de causa solicitada por el exdirector del SLEP Atacama. pic.twitter.com/MmgqubC55P — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 12, 2026

Tras la difusión de los videos, el entonces ministro de Educación, Nicolás Cataldo, le pidió la renuncia a Daslav Mihovilovic, la que se materializó el lunes 12 de enero de este año.

Posteriormente, el 14 de enero, se abrió una investigación en el Ministerio Público para indagar el financiamiento del aniversario, ante un posible uso de recursos públicos.

Corte falla a favor del expresidente

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones rechazó el desafuero de Boric al considerar que “las conductas que se atribuyen al exmandatario y los antecedentes aportados no alcanzan a generar un estándar de convicción suficiente para justificar la existencia del delito y para privarlo del fuero que lo resguarda”.

En la resolución se sostuvo que “respecto de la frase que se estima injuriosa, esto es ‘qué bueno que echamos al director del SLEP’, se observa que se trata de un comentario crítico a la gestión del querellante en cuanto al cargo de exclusiva confianza que detentaba, de lo cual no se advierte (…) que dicha expresión fue proferida con un ánimo especial de deshonrarlo”.

Además, se estableció que el comentario se produjo en relación al “cuestionado aniversario del Servicio Local de Educación de Atacama que se celebró el 9 de enero de 2026 (…) En efecto, se aprecia que el querellado solo quiso hacer una crítica respecto a la labor que desempeñó Mihovilovich Pérez, en tanto director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública de Atacama y, en tal calidad, como organizador de una celebración que fue considerada transversalmente como polémica, desatando toda clase de críticas y ocurrida escaso tiempo antes de emitir su opinión crítica el aforado”.

Por ello, el tribunal de alzada concluyó que las declaraciones del expresidente “por su naturaleza y el contexto objetivo en que fueron proferidas, no pueden constituir el delito de injurias graves con publicidad, faltando un elemento de tipicidad (…), en la medida en que quien emitió tales dichos era precisamente el que, en último término, debía responder ante la ciudadanía por la gestión del señor Mihovilovich Pérez en la organización de la citada celebración de aniversario”.

Es así que se resolvió rechazar “la solicitud de desafuero del expresidente de la República, don Gabriel Boric Font, requerido por el abogado don Raimundo Palamara Stewart, en representación de don Daslav Cristian Mihovilovic Pérez”.