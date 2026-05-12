Guerra en Irán obliga a Calbee a cambiar sus emblemáticos empaques de papas fritas a blanco y negro en Japón

(CNN) – La guerra en Irán continúa alterando las cadenas de suministro globales. El último ejemplo lo protagoniza Calbee, el popular fabricante japonés de papas fritas. La compañía anunció este martes que cambiará temporalmente el empaque de 14 productos a escala de grises, eliminando sus típicos colores brillantes.

La medida responde a la “inestabilidad en el suministro que afecta a ciertas materias primas” debido a las tensiones en Medio Oriente y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el transporte de petróleo.

El origen del problema: tintas y nafta

Aunque Calbee no especificó qué insumos escasean, el gobierno japonés reconoció que planea reunirse con la empresa para resolver posibles desequilibrios. El nafta, un subproducto del petróleo usado en la fabricación de tintas, se perfila como uno de los componentes afectados.

El nuevo empaque, que debutará el 25 de mayo, no alterará la calidad del producto, pero sí complicará la tarea de los consumidores habituales, que reconocen los sabores por los colores de las bolsas: rojo para las ligeramente saladas, amarillo con verde para las de algas.

El impacto global del conflicto

La escasez de fertilizantes afecta a agricultores asiáticos, los productores de arroz indios no pueden exportar a Medio Oriente y las aerolíneas de la región, claves en la carga aérea mundial, presentan retrasos. Las interrupciones en el suministro se extienden a sectores inesperados, como el de los aperitivos japoneses.