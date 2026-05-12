Trump dice que tendrá una “larga conversación” sobre Irán con Xi, pero asegura que EE.UU. tiene la situación “bajo control”

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo este martes que planea tener una “larga conversación” sobre la guerra con Irán con el líder chino Xi Jinping cuando llegue a Beijing, aunque minimizó la idea de que necesite ayuda de China para poner fin al conflicto.

“No creo que necesitemos ayuda con Irán. Vamos a ganar de una forma u otra”, dijo Trump a Alayna Treene, de CNN, en el jardín sur de la Casa Blanca. “Ganaremos pacíficamente o de otra manera”.

Consultado sobre cuál es su mensaje para Xi respecto a Irán, Trump dijo: “Creo que ha sido relativamente bueno, para ser honestos. Miren el bloqueo, no ha habido problema. Ellos obtienen gran parte de su petróleo de esa zona. No hemos tenido ningún problema. Y ha sido amigo mío”.

Minutos después, Trump minimizó la importancia de discutir Irán con China y aseguró que EE.UU. tiene la situación “muy bajo control”. Añadió que, “más que cualquier otra cosa”, el comercio será el principal tema de conversación.

“Tenemos muchas cosas de qué hablar. Honestamente, no diría que Irán sea una de ellas, porque tenemos a Irán muy bajo control. O vamos a llegar a un acuerdo o serán devastados”, afirmó.