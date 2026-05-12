Trump dice que Estados Unidos “va a hablar” con Cuba

(CNN) — El presidente Donald Trump sugirió este martes que su Gobierno está preparado para abrir un diálogo con Cuba, afirmando que la isla está “pidiendo ayuda” en medio de una crisis económica cada vez más profunda.

El presidente describió a Cuba como un “país fallido” y señaló que, si bien ningún republicano se había dirigido a él con respecto a este asunto, él estaba abierto a las negociaciones.

“Ningún republicano me ha hablado jamás sobre Cuba, que es un país fallido y que solo se dirige en una dirección: ¡hacia abajo! Cuba está pidiendo ayuda, ¡¡¡y nosotros vamos a hablar!!! Mientras tanto, ¡yo me voy a China!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Trump y las sanciones contra Cuba

El comentario del presidente se produce en un momento en que su administración ha intensificado significativamente las sanciones contra Cuba.

A principios de mayo, Trump publicó un decreto que amplía las sanciones de su Gobierno contra Cuba, un país sobre el que ha ido incrementando la presión desde principios de este año y al que además considera “una amenaza” para la seguridad nacional estadounidense.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al Gobierno de Estados Unidos en esa oportunidad y, puntualmente sobre los señalamientos de Trump, dijo que “nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza” para ese país.

Estados Unidos dijo que bloqueará, entre otras personas, a quienes operen o hayan operado en los sectores de energía, minería, defensa o seguridad de Cuba o hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico al Gobierno de Cuba o a otros individuos sancionados.

Esas nuevas medidas son una extensión de las que Trump anunció a finales de enero, cuando amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que directa o indirectamente provean de petróleo a Cuba.

En esa ocasión, Trump argumentó que Cuba representa un riesgo para Estados Unidos porque supuestamente da apoyo o permite que en su territorio operen grupos que Estados Unidos considera terroristas, como Hamas o Hezbollah. Desde entonces, Cuba rechaza ser una amenaza para Estados Unidos.

En una de las sanciones más recientes, el Gobierno de Estados Unidos incrementó la presión que ejerce sobre la isla al imponer nuevas medidas contra el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un consorcio de mando militar que supervisa empresas como hoteles, marinas y otros negocios.

Las presiones de Estados Unidos han crecido desde enero, luego de la captura del derrocado Nicolás Maduro, histórico aliado de la isla que fue detenido en una operación militar estadounidense en Caracas y otras ciudades venezolanas. Esto significó para Cuba perder al que hasta ese momento era su principal proveedor de petróleo, lo que profundizó la crisis energética en el país.

Con información de Mauricio Torres, de CNN.