Primer ministro de Reino Unido enfrenta presión interna y lucha por mantenerse en el cargo en medio de pedidos de renuncia

(CNN) — El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, lucha por mantenerse en el cargo después de que más de 80 diputados de su partido, el Partido Laborista, le pidieran públicamente que renunciara o que fijara una fecha para su salida.

Starmer, desafiante, hizo caso omiso a los llamamientos a dimitir y le ha dicho a su gabinete que “seguirá adelante con el Gobierno”. También señaló que aún no se ha presentado una moción formal contra su liderazgo, lanzando así un desafío a sus posibles rivales. Cuatro ministros de su gabinete renunciaron.

La rebelión en el Partido Laborista se vio impulsada por los desastrosos resultados de las elecciones locales de la semana pasada, en las que perdió más de 1.400 escaños en los ayuntamientos ingleses y sufrió fuertes pérdidas en las elecciones a los parlamentos de Gales y Escocia. El partido de extrema derecha Reform UK fue el principal beneficiario del desplome del Partido Laborista.

Aquí, las claves de la jornada.

Starmer se defiende

Starmer declaró ante su gabinete que asume la responsabilidad por los malos resultados de las elecciones locales de la semana pasada, pero que también asume la responsabilidad “de haber cumplido la promesa de cambio” para 2024, cuando el Partido Laborista obtuvo una victoria aplastante.

“El Partido Laborista tiene un procedimiento para cuestionar a un líder, y ese procedimiento no se ha activado”, manifestó Starmer, según su oficina en Downing Street.

“El país espera que nos pongamos a gobernar. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete”, añadió.

Para destituir a Starmer como líder del Partido Laborista —y, por lo tanto, como primer ministro—, cualquier rival necesitará el apoyo de 81 diputados laboristas.

Al menos 83 de los 403 diputados laboristas han pedido la renuncia de Starmer, según el recuento de la agencia de noticias británica PA.

Mientras tanto, más de 100 diputados laboristas han firmado una carta en la que advierten contra una contienda por el liderazgo del partido, según PA.

“La semana pasada obtuvimos unos resultados electorales devastadores. Esto demuestra que nos espera una ardua tarea para recuperar la confianza del electorado. Esa tarea debe comenzar hoy mismo, con todos nosotros trabajando juntos para lograr el cambio que el país necesita. Debemos centrarnos en eso. No es momento para una contienda por el liderazgo”, dice la carta difundida por PA.

Cuatro ministros renuncian

Hasta el momento, cuatro ministros han dimitido del gabinete.

La ministra del Interior, Jess Phillips; Miatta Fahnbulleh, ministra de Descentralización, Fe y Comunidades; Alex Davies-Jones, ministro de Víctimas y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas; y Zubir Ahmed, ministro de innovación y seguridad en la salud, han presentado sus dimisiones en las últimas horas.

Fahnbulleh escribió en una carta a Starmer que su Gobierno laborista no ha “actuado con la visión, el ritmo y la ambición” que su mandato exigía.

“La ciudadanía no cree que usted pueda liderar este cambio, y yo tampoco”, escribió Fahnbulleh, instando a Starmer a “establecer un calendario” para una transición ordenada del poder.

Según el sitio web del Parlamento británico, el gabinete es el “equipo de unos 20 ministros de más alto rango del Gobierno, elegidos por el primer ministro para dirigir áreas políticas específicas”, entre las que se incluyen salud, transporte, asuntos exteriores y defensa.

Entre los miembros más destacados del gabinete se encuentran el viceprimer ministro David Lammy, la ministra de Finanzas Rachel Reeves y la ministra de Asuntos Exteriores Yvette Cooper.

Varios miembros del gabinete, incluido el ministro de Defensa del país, John Healey, respaldaron a Starmer ante la prensa y en las redes sociales hoy temprano.

Tras la reunión, el secretario de Estado de Comercio e Industria Peter Kyle declaró: “Estamos trabajando intensamente en los grandes problemas que afronta el país y Keir está demostrando un liderazgo muy firme”.

La secretaria de Tecnología, Liz Kendall, dijo por su parte: “Este Gobierno hará aquello para lo que fue elegido, que es servir al pueblo británico. El primer ministro cuenta con todo mi apoyo en esto”.

¿En qué se ha equivocado Starmer?

Si Starmer decide dimitir o es destituido, su sucesor se convertiría en el séptimo primer ministro británico en una década.

A pesar de haber ganado las elecciones de 2024 por una amplia mayoría, el público británico se desilusionó con Starmer casi tan pronto como asumió el cargo.

Atacado desde la derecha por su supuesta incapacidad para controlar la inmigración ilegal, desde la izquierda por sus impopulares políticas económicas, y por muchos en todo el espectro político por su falta de carisma y visión política, la posición de Starmer se había estado deteriorando durante meses.

Los resultados de las elecciones locales de la semana pasada, mientras tanto, parecen haber convencido a decenas de diputados laboristas de que Starmer no es capaz de ganar las próximas elecciones generales, previstas para el verano de 2029.

¿Qué tan difícil es derrocar a un primer ministro laborista?

Bastante difícil.

Según las normas del Partido Laborista, se convocan elecciones para la dirección del partido si un solo candidato reúne las firmas de una quinta parte de los diputados laboristas. Actualmente, eso significa 81 firmas.

Ese candidato tendría que ser nominado por al menos el 5 % de los partidos de la circunscripción o por al menos tres afiliados, dos de los cuales deben ser sindicatos.

Si el candidato cumple con esos requisitos, su nombre aparecerá en la papeleta de las elecciones para el liderazgo del partido. Puede haber más de un aspirante en la papeleta, siempre que cumplan con los requisitos.

Ese candidato tendría que ser nominado por al menos el 5 % de los partidos de la circunscripción o por al menos tres afiliados, dos de los cuales deben ser sindicatos.

Si el candidato cumple con esos requisitos, su nombre aparecerá en la papeleta de las elecciones para el liderazgo del partido. Puede haber más de un aspirante en la papeleta, siempre que cumplan con los requisitos.

Keir Starmer, como actual líder laborista, figuraría automáticamente en la papeleta si decidiera presentarse.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista establece entonces un calendario para que los miembros del partido elijan a su nuevo líder mediante una votación en la que cada miembro tiene su propio voto.

Sin embargo, a diferencia del Partido Conservador, el Partido Laborista no tiene un historial de regicidio. La formación nunca ha presentado un desafío oficial contra un primer ministro en funciones.

Cuando Tony Blair dimitió como primer ministro en 2007, en parte debido a las divisiones internas del partido por la guerra de Iraq, su sucesor, Gordon Brown, fue elegido sin oposición para asumir el cargo de primer ministro y líder del partido.

El Partido Conservador tiene más facilidad para destituir a sus líderes. Los diputados conservadores pueden iniciar una moción de censura si el 15 % de ellos escribe al presidente del Comité 1922 solicitándola.

Posteriormente, los diputados conservadores votan en secreto, confirmando su apoyo o rechazo al líder.

La rentabilidad de los bonos británicos se dispara y la libra se deprecia por la crisis de liderazgo

Los costes de endeudamiento en el Reino Unido han alcanzado su nivel más alto en casi tres décadas, ya que a los inversores les preocupa que, si Starmer dimitiera, fuera sustituido por un candidato más de izquierdas que podría debilitar las finanzas públicas.

Según Reuters, la rentabilidad de los bonos del Estado a 30 años alcanzó el 5,8 % en la sesión matutina, el nivel más alto desde 1998.

La rentabilidad de los bonos de referencia a 10 años subió al 5,11 %, cerca del máximo desde 2008.

Mientras tanto, la libra esterlina cayó alrededor de un 0,7 % frente al dólar, situándose en US$ 1,36, y se depreció ligeramente frente al euro, hasta los 1,15 euros.

La rentabilidad de los bonos aumenta cuando los precios bajan, lo que indica una menor demanda de bonos y que los inversores exigen una mayor rentabilidad para mantener estos activos, ya que anticipan mayores riesgos crediticios o tipos de interés más altos.

“Un giro a la izquierda provocaría inquietud entre los inversores que velan por la seguridad de los bonos en un momento en que la situación fiscal ya es frágil y los riesgos aumentan debido a la creciente inflación derivada del alza de los precios de la energía y a unas perspectivas de crecimiento más débiles para la economía”, declaró Neil Wilson, estratega del banco Saxo.

Un mayor gasto público, un menor crecimiento económico y una inflación latente “serían una combinación tóxica para los bonos del Estado”, añadió.