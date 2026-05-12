Pelea en liceo de Talcahuano deja 17 estudiantes detenidos y profesores lesionados

Un nuevo hecho de violencia escolar se registró este martes por la mañana en el liceo La Asunción de Talcahuano, región del Biobío, donde estudiantes protagonizaron una riña.

Antecedentes de los hechos

Durante el primer recreo se desarrollaba un partido de fútbol entre alumnos de cuarto medio que culminó en una pelea, según publicó Radio Bío Bío.

El mayor de la Comisaría de Talcahuano, Milton Rossel, señaló en el citado medio que “hasta el momento hay 17 estudiantes detenidos, tres de ellos son mayores de edad”.

Agregó que “también hay seis profesores e inspectores que se encuentran lesionados, producto de la intervención que tuvieron que realizar para lograr separar a estos alumnos”, y aclaró que todas las personas presentan lesiones de carácter leve.

Respecto del incidente, la seremi de Educación, Teresa Carrasco, subrayó que este tipo de situaciones son “inaceptables” y anunció que la Superintendencia “ingresó una denuncia de oficio (…) desde ahí tendremos un monitoreo constante”.

Por su parte, a través de un comunicado, el recinto educativo informó que ante este hecho de violencia se brindó “atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y se realizó el procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros”.

En cuanto a los docentes, su labor en el suceso fue “intentar intervenir y resguardar la integridad física de los estudiantes involucrados”.

Finalmente, como medida, se decidió suspender las actividades académicas para los alumnos de cuarto medio, así como la reunión de apoderados programada para este martes 13 de mayo, con el fin de realizar una jornada de reflexión.