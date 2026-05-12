Gobernador de Arica impulsará plan para desalojar Cerro Chuño

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani, presentará este miércoles 13 de mayo ante el Consejo Regional la primera etapa del plan de erradicación de Cerro Chuño.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del proyecto “Saneamiento programa demolición Cerro Chuño, Etapa 1, Arica”, busca que el Gobierno Regional financie el inicio del plan, cuya inversión asciende a $3.292 millones, equivalente al 33% del total. La iniciativa contempla una inversión cercana a los $10 mil millones.

“Nosotros vamos a acelerar un proceso que durante años durmió en los escritorios de distintas autoridades. Un proceso que la Justicia exigía y que la ciudadanía pedía a gritos. La pasividad de algunas autoridades terminó convirtiendo a Cerro Chuño en un centro de impunidad, donde se mataba, se mutilaba y se torturaba”, manifestó.

La iniciativa busca reposicionar a la región como un destino turístico.

“Pasamos de ser la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ a la ‘Ciudad del Crimen Organizado’. Arica no puede ser Sinaloa, y por eso estamos luchando”, enfatizó.

Cabe recordar que desde 2017 existe una orden de demolición para 877 viviendas construidas de manera irregular. Sin embargo, hasta la fecha solo 172 han sido derribadas.

Desde el Gobierno Regional cuestionaron que durante la administración anterior “el proceso de erradicación no tuvo avances”.