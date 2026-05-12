Diputado Leiva acusa “infracción democrática” por el “contratsunami” del Gobierno para acelerar el Plan de Reconstrucción Nacional

El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, calificó este martes como una “infracción a los principios democráticos” que se voten primero las indicaciones sustitutivas ingresadas por el Gobierno al Plan de Reconstrucción Nacional, antes que aquellas presentadas por los parlamentarios.

Fue el presidente de la Comisión de Hacienda y militante del Partido Republicano, Agustín Romero, quien decidió durante la sesión votar primero las indicaciones del Gobierno. Esto se presenta como una estrategia para combatir el “tsunami” de indicaciones ingresadas por la oposición a la iniciativa y, de esa forma, evitar que se frene el debate legislativo.

En conversación con Hoy es Noticia, el parlamentario aseguró que con este “contratsunami” la administración del presidente José Antonio Kast cae en “este juego tan criticado por el gobierno y el oficialismo”.

“Al proponer indicaciones que son, en lo sustantivo, iguales al proyecto de ley, esto permite que el presidente de la Comisión tenga que votar esas indicaciones planteadas por el Ejecutivo a cada uno de los artículos del proyecto de ley, evitando la discusión de fondo y de indicaciones aditivas o modificatorias que muchos parlamentarios presentaron”, explicó.

En esa línea, el parlamentario reconoció que “de esas 1.400 indicaciones, muchas de ellas son inadmisibles, impertinentes“.

“Bastaba solo con el ejercicio de las facultades que le entrega al Presidente de la Comisión el artículo 69 de nuestra Constitución y el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para despejar esas dudas y avanzar con la tramitación”, argumentó.

Además, sostuvo que “es innecesario que el Ejecutivo caiga en el mismo juego de aquellos que pretendían obstruir el desarrollo de un debate legítimo, entendiendo que en la propia comisión incluso hay 8 oficialistas y 5 de oposición. Ese es el contrasentido que vemos en la acción del ejecutivo, que no se había visto nunca (…) ¿Cuál es el miedo a debatir?”.

Tanto el “tsunami” como el “contratsunami” son “reprochables”

Para el militante del Partido Socialista, tanto la estrategia del “tsunami” impulsada por la oposición como el “contratsunami” del Ejecutivo son “antidemocráticas”.

#HoyEsNoticiaCNN | Raúl Leiva, diputado PS, por indicaciones presentadas por el gobierno a megaproyecto: “Es exactamente igual de reprochable que el “tsunami” de indicaciones que se iba a presentar”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/jhoesSSYWo — CNN Chile (@CNNChile) May 12, 2026

“El gobierno cae en un error y sienta un precedente muy complejo en materia del desarrollo (…) si bien es reglamentario, es exactamente igual de reprochable que el “tsunami” de indicaciones que se iba a presentar y que tanto criticó el oficialismo”, comentó.

A esto sumó que el debate en el Congreso se ha desarrollado en un tono “absolutamente inadecuado” por parte de ambos sectores.

“El tono es absolutamente inadecuado (…) hay dos formas de enfrentar un debate: con fundamentos, con argumentos y con las soluciones que plantea el Estado y que promueven el reglamento, la Constitución y la ley; y otra manera que yo no comparto. Ahí, tanto la derecha como la izquierda tienen formas de generar un debate que no convergen con aquellas cosas que nos permiten llegar a acuerdos”, precisó.

Critica una falta de estrategia en la seguridad por parte del Gobierno

El parlamentario criticó que actualmente el Ministerio de Seguridad Pública no ha presentado ninguna estrategia respecto de cómo se abordará la seguridad en el país.

“Le hemos pedido por oficio, no en una, sino en reiteradas oportunidades, que informe cuál es la estrategia y cuáles son los planes del gobierno en materia de seguridad, de la cartera que ella encabeza, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta”, declaró.

Por ese motivo, se reunieron 52 firmas para convocar durante este martes una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que fue citada la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

En ese sentido, Leiva insistió en que a su sector le interesa conocer “la forma distinta de abordar el fenómeno delincuencial” que se propuso durante la campaña presidencial del mandatario.

“Porque ella es representante de un gobierno que se autodenomina de emergencia, que señaló que venía a acabar con el tema de la delincuencia y que iba a mostrar una forma distinta de abordar el fenómeno delincuencial. Y hasta el momento no tenemos ninguna novedad”, cuestionó.

Argumentó que “las redadas que se atribuyen hoy, o estos operativos que se atribuye el Ministerio de Seguridad, vienen no solo del tiempo del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino también del presidente Sebastián Piñera. O sea, son políticas que se vienen desarrollando hace mucho tiempo”.