Corte de Santiago admite recurso de amparo de Joaquín Lavín León que busca revertir su prisión preventiva en Capitán Yáber

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a tramitación este martes el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con el que busca revertir la medida de prisión preventiva que cumple en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

El pasado lunes 11 de mayo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar en el marco de una investigación en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Según consignó La Tercera, la defensa del exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó el recurso de amparo el mismo día en que fue recluido, argumentando que la resolución del tribunal fue “arbitraria e ilegal”.

Sobre esa base, se sostuvo que se cometieron seis errores al decretar la prisión preventiva. Uno de ellos sería que el juez Daniel Urrutia transcribió “literalmente pasajes de la minuta de formalización leída por el Ministerio Público y entregada a todos los sujetos procesales el lunes 4 de mayo”, según consignó el medio antes citado.

Otro de los argumentos expuestos en el escrito es que el magistrado “omite todo pronunciamiento sobre los argumentos vertidos por esta defensa por casi cuatro horas, los cuales, por cierto, abordan cada uno de los puntos recogidos por el fallo impugnado directamente de la minuta de formalización (…) tampoco se hizo cargo de las circunstancias atenuantes esgrimidas por esta defensa, las cuales tienen incidencia en la eventual pena”.

Asimismo, la defensa advirtió que el imputado quedó sujeto a esta medida cautelar por delitos que no corresponderían a las razones que determinaron su desafuero como diputado de la República. También cuestionó que no se cumplieran los requisitos legales para justificar la prisión preventiva.

Por último, se indicó que durante la audiencia el juez atribuyó al exparlamentario una presunta red de corrupción, lo que, a juicio de la defensa, constituiría “una opinión del magistrado Urrutia, la cual, sin duda, ha incidido en la decisión tomada, lo que transforma en arbitraria e ilegal la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva respecto del Sr. Lavín León”.