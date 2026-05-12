Diputados PS presentan requerimiento ante Contraloría por sociedades no declaradas de ministra Lincolao

La bancada de diputados del Partido Socialista (PS), ingresó un requerimiento ante de la Contraloría General de la República (CGR) con el objetivo de que la ministra de Ciencia Ximena Lincolao rectifique su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).

El jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, manifestó: “Lo que es tanto más grave es que la propia ministra, en defensa de esta omisión, plantea que hay otros ministros —lo dice ella misma— que eventualmente incurrirían en la misma omisión”.

“Es por eso que esperamos que la Contraloría, en ejercicio de su facultad dictaminante, establezca claramente los procedimientos administrativos a seguir y que se remedie esta circunstancia, porque, por lo demás, no es solo una omisión, sino que puede eventualmente conculcar el derecho de abstención que tiene toda autoridad respecto de sus intereses particulares, especialmente en sociedades del mismo giro que le corresponde regular o desarrollar a la propia ministra”, enfatizó.

Por us parte, el parlamentario del PS, Juan Santana, complementó: “estamos haciendo ingreso de un requerimiento a Contraloría para que, en virtud de la no aplicación de la ley de probidad y de las obligaciones establecidas en el artículo 8 inciso 3 de nuestra Constitución, existe una clara vulneración a las obligaciones de una ministra de Estado al haber omitido su participación en estas tres sociedades. Adicionalmente, estamos pidiendo que esta información sea requerida también al resto de los ministros a los cuales la ministra Lincolao se refirió”.

¿Qué dijo la ministra Lincolao?

Según publicó Fast Check, una de las sociedades corresponde a “Innova Nehuén SpA”, empresa que fue fundada junto a sus hermanas y que ofrecía servicios informáticos y asesorías tecnológicas a compañías.

“Esa era una sociedad que nunca tuvo actividad. Y yo le había pedido al abogado que la cerrara. Entonces, nunca tuvo actividad y creo que ahora sí ya está cerrada”, afirmó.

Sin embargo, de acuerdo con el citado medio, no existen registros del cierre de Innova. Ante ello, la titular de Ciencia respondió que cuando realizó su declaración de patrimonio “el abogado había empezado a hacer el proceso”.

Respecto de la sociedad formada en 2023 llamada “Tech Apprenticeships LLC”, Lincolao aseguró que está finiquitada. No obstante, según el reporte de Fast Check, figura con un cierre temporal.

La última entidad mencionada corresponde a la Asociación de Propietarios de Potomac, que, según explicó Lincolao, corresponde a la “junta de vecinos” del lugar donde se encuentra su primera vivienda en Estados Unidos.

En cuanto a su participación en “Build Within”, que la ministra calificó como una startup, el reporte indicó que está instalada en Delaware, considerado un paraíso fiscal.

“El 95% de las tecnologías y compañías tecnológicas en Estados Unidos se crean en Delaware. Y eso es algo muy típico de las compañías de tecnología en Estados Unidos”, explicó.

Sobre la controversia, señaló: “Yo pregunté y los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”, y agregó que espera que “esto sea aclarado, porque a mí me importa mucho mi integridad, porque yo he trabajado mucho por mi carrera”.

“Llevo dos meses acá y ha sido realmente una jaqueca, porque el ambiente acá, en cuanto a este patrimonio, ha sido muy tóxico. Y yo he trabajado muchísimo por todo lo que tengo”, concluyó.