Nuevo reajuste al sueldo mínimo: Gobierno cambia su propuesta inicial y plantea alza de $14 mil

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general este martes el proyecto de reajuste del sueldo mínimo anunciado por el presidente José Antonio Kast.

La iniciativa fue aprobada con 12 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, por lo que continuará su trámite legislativo en la comisión.

¿A cuánto llegará el nuevo salario mínimo?

La primera propuesta del Gobierno establecía una subida de $7.546 al salario mínimo, pero durante la discusión en el Congreso se ingresó una modificación que subió dicho monto hasta los $14.553.

Con esto, el reajuste subiría un 2,7% en comparación con la remuneración actual de $539.000, llegando a los $553.553.

La propuesta original del Gobierno no estuvo exenta de polémicas, ya que desde la oposición criticaron que esta no respondía al incremento del costo de vida actual.

No obstante, en ese entonces el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que se decidió ese incremento debido a “que los costos que enfrenta el empleador van al alza. De hecho, van a subir del orden de 14% en los próximos 4 años, aun si la remuneración no sube, porque van a subir las cotizaciones previsionales y por efecto de las 40 horas”.