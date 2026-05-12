Semana del Reciclaje 2026: Experto desmiente mitos y entregan cinco claves para empezar en el hogar

Entre el 11 y el 17 de mayo se celebra en Chile la segunda edición de la Semana del Reciclaje, una iniciativa inspirada en la Recycle Week del Reino Unido. Bajo el lema “Un Poquito es Caleta”, la campaña busca generar cambios de hábito en la gestión de basura.

Sin embargo, persisten barreras como la falta de información y la mala segregación. Gianfranco Ghirardelli, fundador de La Caja Verde, explica que “el principal problema no es la capacidad técnica para reciclar, sino que muchos residuos no llegan correctamente al sistema” debido a contaminación y poca gestión desde el origen. Como resultado, gran parte de lo que podría valorizarse termina en rellenos sanitarios.

Mitos que aún frenan el reciclaje

Una creencia común es que todo lo depositado en un contenedor se recicla. En realidad, si los residuos están sucios o mal separados, igual terminan en vertederos. También persiste la idea de que reciclar en casa no genera impacto: “Si en un edificio todos lo hacemos, el impacto puede superar al de una empresa” , señala Ghirardelli.

Otro mito es que reciclar resulta complejo; el experto recomienda comenzar con una sola categoría, como latas o tetrapack, e ir avanzando. Tampoco es cierto que la responsabilidad recaiga solo en las empresas: la Ley REP ya obliga a financiar la gestión, pero el compromiso ciudadano resulta clave. Sobre las cajas de pizza, explica que si están manchadas con grasa, solo se deben reciclar las partes limpias.

Cinco pasos para iniciarse en el hogar

Para quienes desean comenzar, Ghirardelli recomienda: primero, separar correctamente los residuos, evitando mezclar reciclables con basura común. Segundo, limpiar y secar envases para eliminar restos de comida o líquidos que contaminen otros materiales. Tercero, reducir el volumen aplastando botellas, latas y cajas, facilitando su almacenamiento y transporte. Cuarto, conocer qué materiales se reciclan mejor: el cartón tiene alta tasa de valorización, mientras otros presentan mayores dificultades. Quinto, convertir el reciclaje en un hábito cotidiano, ya que permite reducir la presión sobre vertederos, que en Chile están colapsando.

Los desechos orgánicos mal gestionados generan metano, un potente gas de efecto invernadero. Iniciativas como esta buscan acelerar el cambio cultural hacia una gestión más sostenible.