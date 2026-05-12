Tras reclamos de consumidores: Sernac oficia a Panini por incumplimientos en la preventa de álbumes del Mundial 2026

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Panini Chile S.A. por una serie de incumplimientos en la preventa de álbumes del Mundial 2026.

La institución identificó dos situaciones que fueron reportadas por usuarios en sus reclamos.

La primera es que “pese a la promesa de una entrega prioritaria en un plazo máximo de 15 días hábiles, los productos no han sido despachados, coincidiendo este retraso con la disponibilidad masiva de los mismos artículos en canales de venta física y retail a partir del 1 de mayo”.

Mientras que la segunda es la deficiencia en el servicio de postventa, “ya que los reclamantes señalan de forma reiterada la inexistencia de canales de atención operativos, reportando que los números telefónicos no funcionan, los mensajes de WhatsApp no son contestados y los correos electrónicos no reciben respuesta”.

Debido a ello, el ente fiscalizador ofició a la Panini, que en un plazo de 10 días hábiles administrativos deberá entregar una serie de antecedentes relativos al tema.

Entre ellos se encuentra el detalle de todas las transacciones realizadas bajo la “preventa”, la fecha de entrega informada y la fecha efectiva.

También se solicitó a la empresa explicar los “motivos de los retrasos e informe sobre la operatividad de sus canales de atención al cliente”.

Asimismo, Panini deberá señalar si ofrecerá compensaciones a los consumidores afectados, detallando cómo lo harán y la fecha, en caso de ocurrir.

El Sernac recordó que las empresas que venden por internet deben cumplir con lo dictado en el Reglamento de Comercio Electrónico, particularmente en lo que señala sobre condiciones de venta, despacho y disponibilidad de los productos.

Si se detectan incumplimientos a la Ley del Consumidor, las compañías pueden ser multadas con hasta 300 UTM.