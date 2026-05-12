Estudio vincula fuertemente el consumo problemático de cannabis con la depresión mayor

Una nueva revisión de estudios existentes encontró una fuerte asociación entre el trastorno por consumo de cannabis (CUD) y el trastorno depresivo mayor (MDD).

El análisis, que incluyó a más de 3,2 millones de personas, determinó que casi el 32% de los individuos con CUD también presentaban MDD, mientras que el CUD afectaba a poco más del 10% de las personas con depresión. Estas cifras superan significativamente la prevalencia de cualquiera de las dos condiciones en la población general.

¿Causa o consecuencia?

No está claro si el consumo de cannabis desencadena la depresión o si las personas con depresión se automedican con la droga. Tampoco se descartan factores de riesgo compartidos.

La revisión, publicada en The Journal of Psychiatric Research, subraya la importancia de abordar ambos trastornos de manera concurrente en entornos clínicos. Los investigadores destacan que intervenciones psicológicas como la terapia cognitivo-conductual muestran resultados prometedores.

El trastorno por consumo de cannabis se caracteriza por ansias, abstinencia y dificultad para reducir el consumo pese a las consecuencias negativas. La depresión mayor implica un estado de ánimo persistentemente bajo y pérdida de interés.

Según reportó ScienceAlert, el equipo advierte que una condición podría pasarse por alto cuando la otra ya está siendo tratada.