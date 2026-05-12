“Tenemos propuestas, tenemos ideas, y es totalmente válido y legítimo presentar las indicaciones”: Senador Núñez (PC) respalda indicaciones a la megarreforma

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, abordó en ADN Hoy la polémica por las indicaciones ingresadas a la llamada “megarreforma”, luego de que desde el Ejecutivo se hablara de un “boicot” y un “sabotaje legislativo”, defendiendo que el proceso forma parte del trabajo parlamentario.

Respecto de la cantidad de indicaciones, señaló que no es algo inusual en la historia legislativa, indicando que “en proyectos de ley anteriores, por ejemplo, los de inclusión o gratuidad en el gobierno de Michelle Bachelet, se discutieron con 3.000 indicaciones que presentó la derecha. Entonces, yo creo que no hay que hacer escándalo de esa situación”.

En ese contexto, sostuvo que la presentación de indicaciones es una facultad propia del Congreso, afirmando que “los parlamentarios tienen todo el derecho, yo incluso podría decir el deber, de presentar las indicaciones que les correspondan, porque si tienen observaciones —que las hay muchas… Son diversas materias las que está considerando esta mal llamada ley de reconstrucción. En realidad debería llamarse ley de contrarreforma tributaria”.

En relación con el debate legislativo, advirtió sobre la rapidez del proceso y sus efectos, afirmando que “legislar en forma exprés o a mata caballo, hemos tenido experiencia en el Congreso de que no es bueno. Se producen errores, desprolijidades, y creo que el Gobierno está generando una presión para legislar justamente a mata caballo este proyecto de ley”.

También cuestionó los tiempos para revisar las propuestas del Ejecutivo, señalando dificultades para su análisis dentro de los plazos actuales, considerando además su extensión.

Finalmente, llamó a extender la discusión en el Congreso, planteando que “si discutir y votar estas indicaciones requiere, en vez de cinco días, diez días, creo que el Gobierno debe prolongar las urgencias y darse el tiempo para discutirlas y votarlas. Es el mínimo rigor que se requiere”, y recalcó que “tenemos propuestas, tenemos ideas, y es totalmente válido y legítimo presentar las indicaciones”.