Alvarado acusa “acción dilatoria” por indicaciones a la megarreforma: “Si hay que estar día y noche trabajando, que lo hagan”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusó una “acción deliberada, dilatoria” por parte de la oposición tras la presentación de cerca de 1.500 indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

La ofensiva parlamentaria se produce en medio de una tramitación marcada por tensiones entre el Ejecutivo y sectores opositores, que han cuestionado el alcance de la llamada megarreforma y su impacto fiscal, tributario y económico.

¿Qué dijo Claudio Alvarado?

En conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado afirmó que le parece “extraña” la cantidad de indicaciones ingresadas al proyecto, considerando que la iniciativa tiene cerca de 40 artículos.

“Un proyecto que tiene 40 y tantos artículos, que se le presenten 1.500 indicaciones, a mí la lógica me dice que algún problema hay”, señaló Alvarado.

En esa línea, el ministro sostuvo que “claramente aquí hay una acción deliberada, dilatoria” y agregó que, a su juicio, “uno tiene que tener cierto grado de seriedad en las cosas que presenta”.

Según el titular de Interior, una parte importante de las indicaciones “no dicen relación con el fondo del proyecto”, sino que corresponderían a observaciones “de forma o para hacer presente un punto”.

Para Alvarado, el objetivo político de esta estrategia sería extender los tiempos de discusión de la iniciativa. “Lo que se busca es que los plazos que tiene establecido el Gobierno con las urgencias del proyecto se vayan prolongando”, afirmó.

La presión del Gobierno por acelerar la tramitación

El proyecto de Reconstrucción Nacional ha sido defendido por La Moneda como una herramienta clave para impulsar la inversión, reactivar la economía y financiar medidas vinculadas a la reconstrucción. Sin embargo, desde la oposición han advertido reparos por la amplitud de sus contenidos y por cambios tributarios incluidos en la iniciativa.

Ante el alto número de indicaciones, Alvarado sostuvo que corresponderá al presidente de la Comisión de Hacienda citar “las veces y las oportunidades que correspondan” para cumplir con los plazos de despacho del proyecto.

Consultado sobre si los diputados deberían sesionar día y noche para revisar las indicaciones, el ministro respondió: “Si están tan activos los parlamentarios, no pueden dejar las indicaciones y después ignorarlas. Bueno, que las vayan a defender y si hay que estar día y noche trabajando, que lo hagan”.