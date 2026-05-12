Vacaciones de invierno 2026: fechas por región y retorno a clases en Chile

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fecha definida para los establecimientos escolares del país, según el calendario oficial del Ministerio de Educación (Mineduc).

El receso se aplicará en los establecimientos de educación básica y media regidos por el calendario escolar del Mineduc, aunque las fechas varían según la región.

Para la mayoría del país, las vacaciones tendrán una duración de dos semanas. Sin embargo, en las regiones de Aysén y Magallanes el descanso será de tres semanas, debido a la planificación regional del año escolar.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2026?

Según el calendario escolar 2026 del Mineduc, desde la Región de Atacama hasta Los Ríos, incluida la Región Metropolitana, las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 22 de junio y terminarán el viernes 3 de julio.

En esos casos, el retorno a clases está previsto para el lunes 6 de julio.

En las regiones de Antofagasta y Los Lagos, el receso será entre el lunes 6 de julio y el viernes 17 de julio, con regreso a clases el lunes 20 de julio.

Para Arica y Parinacota y Tarapacá, las vacaciones se extenderán desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio. El retorno será el lunes 27 de julio.

En tanto, Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de descanso, desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio, con regreso a clases el lunes 20 de julio.

Calendario de vacaciones de invierno por región

Regiones Vacaciones de invierno 2026 Retorno a clases Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos Lunes 22 de junio al viernes 3 de julio Lunes 6 de julio Antofagasta y Los Lagos Lunes 6 de julio al viernes 17 de julio Lunes 20 de julio Arica y Parinacota, y Tarapacá Lunes 13 de julio al viernes 24 de julio Lunes 27 de julio Aysén y Magallanes Lunes 29 de junio al viernes 17 de julio Lunes 20 de julio

De esta forma, los colegios de Santiago y del resto de la Región Metropolitana iniciarán sus vacaciones de invierno el lunes 22 de junio y deberán volver a clases el lunes 6 de julio.