“No estábamos acostumbrados a algo tan insultante”: Alessandri cuestiona a la oposición por indicaciones a la megarreforma y acusa intento de dilatar su tramitación

La discusión de la megarreforma del Gobierno atraviesa una etapa clave con su revisión en la comisión de Hacienda, instancia en la que la oposición ingresó una amplia cantidad de indicaciones para modificar el proyecto.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, cuestionó en Radio Duna, la estrategia utilizada por los sectores opositores y aseguró que el volumen de propuestas afecta el avance de la iniciativa.

“Parece que del tsunami pasamos a la marejada”, señaló el parlamentario al referirse al número de indicaciones ingresadas durante la jornada del lunes. En esa línea, expresó que espera que parte de ellas sean retiradas para disminuir la carga de trabajo legislativo y facilitar el análisis del proyecto.

El diputado también apuntó al impacto que el proceso tendrá sobre los equipos del Congreso. “Lo que duele es la intención de demorar”, afirmó, insistiendo en que la gran cantidad de modificaciones presentadas dificulta la tramitación.

Más adelante, Alessandri elevó el tono de sus críticas hacia la oposición y aseguró que “no estábamos acostumbrados a algo tan insultante”. Pese a ello, indicó que espera que la situación no se transforme en una práctica habitual dentro de la discusión parlamentaria.

Respecto de los plazos del proyecto, el presidente de la Cámara señaló que el objetivo del oficialismo es que la iniciativa pueda llegar a la sala durante las próximas semanas. “Esperamos que el 20 de mayo podamos votarla en sala y poder despacharla”, sostuvo.