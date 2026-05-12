Diputado Schalper cuestiona indicaciones de la oposición a megarreforma: “Es un fraude al reglamento”

Este lunes la oposición presentó más de mil indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.

Todas las enmiendas serán discutidas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, para luego ser votadas.

Esta mañana en la Cámara, el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper, abordó la situación y se refirió al “tsunami” de indicaciones que habían anunciado previamente parlamentarios de oposición.

“Cuando en un video tres parlamentarios de este congreso abiertamente hablan de un tsunami legislativo, abiertamente hablan de que van a presentar indicaciones con la sola finalidad de dilatar el trámite del proyecto y presentan un número de indicaciones sabiendo que son contrarias a la Constitución, yo la verdad es que no lo puedo sino calificar como un fraude a la ley”, advirtió.

Y añadió que “lo hacen deliberadamente para entorpecer el tránsito del proyecto”.

A juicio de Schalper, hay algunos diputados que buscan que la conversación en la Comisión de Hacienda sea “un verdadero circo”. “Lo califico como un fraude al reglamento. Lo califico además como un abuso respecto a los funcionarios de la Cámara, un abuso respecto al Congreso”.

El parlamentario cuestionó que, debido a la gran cantidad de indicaciones, “van a tener al Congreso funcionando de una manera indiscriminada hasta altas horas de la noche, afectando la vida laboral, no solamente a los secretarios de comisión, sino que también a todo el personal del Congreso, simplemente para darse un gustito, y el gustito es hablarle a sus bases en cosas que saben inconstitucionales”.

El parlamentario reiteró que sus pares de oposición buscan marcar un punto político.

“Sabiendo que han presentado algo inconstitucional, es un fraude el reglamento y es un abuso respecto a los funcionarios de la Cámara”, sostuvo.