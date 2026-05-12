Gobernación Metropolitana anuncia remodelación del Polígono Diagonal Paraguay: Obras incluyen iluminación, pavimentos y más

Una inversión de más de mil millones de pesos permitirá mejorar el Polígono Diagonal Paraguay, en el centro de Santiago.
Según informó la Gobernación de la Región Metropolitana, los trabajos contemplan la incorporación de 17 nuevas luminarias, accesibilidad universal, vegetación en los alrededores y nivelación de los pavimentos en la zona.
En detalle, habrá 427 metros cuadrados de vegetación con 23 nuevos árboles y 2.100 arbustos para “ordenar el espacio público y reducir la instalación de comercio ambulante en el sector”.
A ello se suma la renovación de la señalética vial y peatonal, nuevas bancas de descanso y demarcación vial.
El gobernador Claudio Orrego dijo que “hay quienes creen que hacer ciudad es solo construir casas, pero también es hacer parques, plazas y espacios públicos seguros”.
“Esta inversión de más de mil millones permitirá hermosear el Polígono de Diagonal Paraguay con más de 25 nuevos árboles, 2100 nuevas especies de arbustos y luminarias, porque hacer ciudad no es solo edificar, es entregar dignidad a la vida urbana“, añadió.
Mientras que el consejero regional y vicepresidente de la Comisión de Infraestructura y Transporte, Felipe Obal, destacó que se trata de un “hito muy importante” para la comuna. “Esta iniciativa busca mejorar la iluminación, fortalecer el acceso universal y recuperar un eje clave para peatones. También permitirá revitalizar sectores como San Isidro, ordenando el espacio público para una circulación más segura y cómoda para las personas”, comentó.
Las autoridades prevén que las obras comiencen en agosto de 2026, para que la entrega del proyecto sea a inicios de 2027.
Desde el 1 de agosto comenzará el mejoramiento de Diagonal Paraguay, un sector clave del centro de Santiago. 🌳💡
Una inversión superior a los $1.000 millones: iluminación, pavimentos, accesibilidad universal y áreas verdes, para seguir recuperando la ciudad para las personas. pic.twitter.com/UU6TnHtyKW
— Gobierno de Santiago (@Gob_Santiago) May 11, 2026
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