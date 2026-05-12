Hoy comienza la votación para elegir al próximo rector o rectora de la Universidad de Chile: ¿Quiénes son los candidatos?

A partir de las 9:00 horas de este martes comenzó el proceso de votación para elegir al próximo rector o rectora de la Universidad de Chile.

Las candidaturas para el período 2026-2030 corresponden a Sergio Lavanderos, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de la Facultad de Medicina de la misma casa de estudios, y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022; Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Alejandra Mizala, profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y exprorrectora; y Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho.

Lavanderos, Martínez, Mizala y Ruiz-Tagle buscarán suceder a Rosa Devés, quien anunció que no postularía a la reelección de la casa de estudios.

Ayer lunes se realizó en el Salón de Honor de la U. de Chile el acto de generación y almacenamiento de las claves que permitirán desencriptar el resultado final.

Así, durante esta jornada, los integrantes de la comunidad y académicos y académicas podrán expresar su elección a través de un sistema electrónico de votación que estará disponible entre 9:00 y 17:00 horas.

Los resultados provisorios de la elección se darán a conocer este miércoles 13 de mayo.

Si ningún candidato o candidata obtiene la mayoría de votos, habrá una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías el próximo martes 2 de junio.