Hoy comienza la votación para elegir al próximo rector o rectora de la Universidad de Chile: ¿Quiénes son los candidatos?

A partir de las 9:00 horas de este martes comenzó el proceso de votación para elegir al próximo rector o rectora de la Universidad de Chile.
Las candidaturas para el período 2026-2030 corresponden a Sergio Lavanderos, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de la Facultad de Medicina de la misma casa de estudios, y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022; Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Alejandra Mizala, profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y exprorrectora; y Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho.
Lavanderos, Martínez, Mizala y Ruiz-Tagle buscarán suceder a Rosa Devés, quien anunció que no postularía a la reelección de la casa de estudios.
Ayer lunes se realizó en el Salón de Honor de la U. de Chile el acto de generación y almacenamiento de las claves que permitirán desencriptar el resultado final.
Así, durante esta jornada, los integrantes de la comunidad y académicos y académicas podrán expresar su elección a través de un sistema electrónico de votación que estará disponible entre 9:00 y 17:00 horas.
Los resultados provisorios de la elección se darán a conocer este miércoles 13 de mayo.
Si ningún candidato o candidata obtiene la mayoría de votos, habrá una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías el próximo martes 2 de junio.
Lo más leído
- Millonaria indemnización: Corte Suprema confirma pago de $55 millones de Aguas Andinas a vecinos afectados por aguas servidas
- Por su vigésimo aniversario: Spotify lanza función "20 años" que resume la historia musical completa de cada usuario
- Reportan amenaza de bomba en el Mall Plaza Oeste: Personas fueron evacuadas
- Diputado Schalper cuestiona indicaciones de la oposición a megarreforma: "Es un fraude al reglamento"
- Vacaciones de invierno 2026: Fechas por región y retorno a clases en Chile