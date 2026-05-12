Justicia revoca fallo y ordena continuar investigación por la muerte de José Tohá

La Corte de Apelaciones de Santiago reabrió la causa que investiga la muerte de José Tohá González, exministro del Interior y Defensa de Salvador Allende, hecho ocurrido el 15 de marzo de 1974 al interior del Hospital Militar.

La Quinta Sala del tribunal de alzada revocó las resoluciones de la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza González, quien había cerrado el sumario en dos ocasiones al estimar agotada la indagatoria.

La determinación del tribunal se basó en los alegatos del abogado de la familia, Nelson Caucoto, y del representante del Programa de Derechos Humanos (DD.HH.) del Ministerio de Justicia, Ilan Sandberg.

Ambos querellantes argumentaron la existencia de pruebas para desestimar la versión oficial de la dictadura, que catalogó el hecho como un suicidio.

Tohá fue detenido en 1973 y sometido a torturas en diversos recintos. Al momento de fallecer, fue hallado ahorcado en un clóset; pesaba 49 kilos y medía 1,92 metros.

Tras su exhumación en 2010, peritajes del Servicio Médico Legal (SML) y de las universidades de Chile y de Concepción concluyeron que su muerte “es atribuible a terceros“.

El representante de la familia valoró el fallo del tribunal de alzada. “Es imposible que habiendo sido asesinado don José Tohá en un recinto militar termine la investigación sin determinar los autores de este crimen”, señaló Caucoto.

Previamente, la indagatoria logró la condena de dos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por el delito de aplicación de tormentos, además del procesamiento por homicidio del exjefe de gabinete de la dirección del recinto hospitalario.