CMF aplica multa a compañía de seguros que vendió pólizas a través de agentes y corredores no inscritos

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a través de su consejo, sancionó a una compañía de seguros con una multa de 150 UF ($6.043.570,50).

La situación ocurre porque entre octubre de 2021 y enero de 2025 Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. “comercializó seguros a través de agentes de ventas que no se encontraban inscritos en el Registro de Agentes de Ventas y de Corredores de Seguros, cuyas inscripciones habían sido canceladas del Registro de Auxiliares de Comercio de Seguros”.

Con esto, se infringieron los artículos 57 y 58 de la Ley de Seguros y la Norma de Carácter General (NCG) N°471.

La institución indicó que todas las compañías de seguros tienen la obligación de verificar en el mencionado registro que “quienes actúan como corredores ostenten dicha calidad al momento de comercializar las pólizas”.

Esto, “toda vez que se encuentran sujetas al imperativo de comercializar seguros únicamente a través de corredores habilitados, lo que no ocurrió en este caso”.

Asimismo, las compañías “deben verificar que sus agentes de ventas sean incorporados al registro pertinente, que los habilita para la venta de seguros, por cuenta de la compañía, lo que no fue debidamente cumplido”.