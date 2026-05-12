Nuevo antecedente por carabinero muerto en Puerto Varas: Revelan que llamada anónima vino de celular asociado a sargento Figueroa

Han pasado más de dos meses desde que el sargento de Carabineros, Javier Figueroa, recibió un disparo en la cabeza en medio de un procedimiento policial en Puerto Varas, tras el cual falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En este contexto, T13 dio a conocer nuevos antecedentes relacionados con la indagatoria, ya que tanto la Policía de Investigaciones (PDI) como el OS-9 de Carabineros detectaron un antecedente clave que podría modificar el curso de la indagatoria.

Según los peritajes técnicos, la llamada de emergencia realizada al nivel 133 para denunciar la presencia de personas consumiendo alcohol en la vía pública —motivo que originó el despliegue policial ese 11 de marzo— se efectuó desde un dispositivo móvil asociado al propio sargento Figueroa.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el equipo celular fue encontrado posteriormente en la mochila del funcionario fallecido y no contaba con su respectiva tarjeta SIM o chip al momento de ser periciado por las unidades especializadas.

Respecto a las pruebas de balística y medicina legal, los informes técnicos establecieron que el proyectil que causó la muerte del uniformado fue disparado por su arma de servicio. El impacto presentó un orificio de entrada en la zona frontal y una posterior salida. Asimismo, las pruebas de ADN realizadas al armamento no arrojaron rastro de terceras personas; específicamente, los exámenes comparativos con el compañero de patrulla que se encontraba presente en el lugar resultaron negativos, lo que descarta, de manera preliminar, su participación directa en el disparo.

Hasta el momento, ni la PDI ni el personal del OS-9 han logrado establecer la intervención de terceros en la secuencia de hechos.