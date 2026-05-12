Subsidio Eléctrico 2026 abre nueva postulación en mayo: Revisa requisitos, fechas y quiénes tienen prioridad

El Subsidio Eléctrico abrirá una nueva etapa de postulación durante mayo, en el marco de su quinta convocatoria, destinada a reducir el impacto del alza de las cuentas de luz en los hogares de mayor vulnerabilidad.

Según la información oficial del Ministerio de Energía y ChileAtiende, el proceso comenzará el 26 de mayo de 2026 a las 10:00 horas y se extenderá hasta el 5 de junio a las 18:00 horas.

El beneficio corresponde a un descuento en la cuenta de electricidad y, en esta convocatoria, cubrirá el segundo semestre de 2026. Para los hogares seleccionados, el aporte se aplicará en seis cuotas desde septiembre, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico?

Para acceder al beneficio, la persona solicitante debe tener 18 años o más y formar parte del Registro Social de Hogares (RSH).

Además, el hogar debe cumplir con al menos una de estas condiciones: pertenecer al tramo de entre 0% y 40% de la Calificación Socioeconómica del RSH vigente a la segunda quincena de mayo de 2026, o contar con al menos una persona electrodependiente registrada, independiente del tramo socioeconómico del hogar.

Otro requisito es ser cliente residencial, ya sea como propietario o arrendatario, y estar al día en el pago de la cuenta de electricidad al 22 de junio de 2026.

Para realizar la solicitud en línea, también se debe contar con ClaveÚnica. La postulación se puede efectuar solo una vez por hogar.

¿Quiénes tendrán prioridad en la entrega del beneficio?

La asignación del Subsidio Eléctrico priorizará a los hogares donde viva una persona electrodependiente. En estos casos, el beneficio puede solicitarse sin considerar el tramo de Calificación Socioeconómica, siempre que el hogar esté inscrito en el Registro Social de Hogares.

También tendrán prioridad los hogares pertenecientes al tramo del 40% más vulnerable que cuenten con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras, adultos mayores o personas sujetas de cuidado, como quienes presentan discapacidad, dependencia funcional o invalidez.

De acuerdo con ChileAtiende, los resultados de esta quinta convocatoria estarán disponibles durante agosto. El descuento comenzará a verse reflejado en las cuentas de electricidad desde septiembre de 2026.

¿Dónde postular al Subsidio Eléctrico 2026?

La postulación se podrá realizar a través del sitio oficial del Subsidio Eléctrico, la Ventanilla Única Social y los canales de atención de ChileAtiende.