Ministra de Salud aborda intervención de alcaldes con ataúd: “No tiene ninguna justificación”

“No tiene ninguna justificación”.

Con esas palabras, la ministra de Salud, May Chomali, se refirió a la intervención realizada por alcaldes de oposición e independientes, quienes cargaron hasta La Moneda un ataúd con las iniciales APS, en referencia a la situación de la Atención Primaria de Salud.

De acuerdo a los jefes comunales, habría programas de atención primaria que están en riesgo de cierre.

Las autoridades entregaron una carta al presidente José Antonio Kast manifestando su preocupación por los recortes presupuestarios ejecutados por el Ministerio de Salud (Minsal).

De esa manera, Chomali aseguró en Radio Infinita que no existe riesgo de cierre de programas: “No, y lo digo categóricamente, lo que puede haber es reestructuración, pueden haber modificaciones, mejoría de la eficiencia, pero no hay riesgo de muerte”.

Según dijo, la protesta se dio “en el contexto de una lista que apareció hace algunas semanas, donde el Ministerio de Hacienda nos pedía que revisáramos esos programas en el contexto de su evaluación económica, su evaluación social, etc., y eso es lo que estamos haciendo”.

En ese sentido, sostuvo que “muchos de estos programas tienen que ver con el accionar de todos los días de la atención primaria, pero la puesta en escena que tuvieron los alcaldes no tiene ninguna justificación, todo lo contrario”.

De acuerdo a la ministra, “desde el día 1” se ha señalado que “el reforzamiento de la atención primaria, la mejoría en la resolutividad de la atención primaria, es uno de los ejes de este Ministerio y lo vamos a seguir insistiendo”.