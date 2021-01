Chile Vamos y el Partido Republicano concretaron ayer la inscripción de un pacto para la elección de la Convención Constitucional del próximo 11 de abril. El oficialismo además presentó a los postulantes para los comicios municipales y de gobernadores.

En conversación con CNN Chile, el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, calificó el acuerdo como “un ejercicio inédito” dado que “nunca se había dada una elección con tal cantidad de candidatos”.

“Fue una negociación bien intensa, particularmente en las últimas dos semanas, yo quiero agradecer a los partidos de Chile Vamos por la generosidad, la capacidad de poner a disposición sus mejores nombres para este ejercicio y también lo que hizo republicanos de incorporar nombres solamente en la elección de constituyentes”, dijo.

El parlamentario aclaró sobre la colectividad fundada por José Antonio Kast que “ellos no se incorporan formalmente a Chile Vamos ni mucho menos. De hecho vamos a tener competencias importantes con ellos en las elecciones más tradicionales, municipales y de gobernador regional”.

Sin embargo, explicó que “creemos que en esa elección en particular, la de constituyentes, teniendo la importancia en el largo plazo, era importante lograr este acuerdo”.

“Yo no tengo duda de que la unidad es el camino y fuimos capaces de lograr esa unidad con cesiones, tratando de que no fuera la identidad propia de cada partido la que primara, si no que una lógica más de colaboración al futuro de Chile”, afirmó.

“Si tú quieres privilegiar la identidad de cada partido político, evidentemente no deberíamos haber ido unidos, pero cuando tú tienes la necesidad de unir todo lo que está a la derecha de la izquierda en la elección más importante para los próximos 50 años, pucha que es importante”, añadió.

Con respecto a los resultados de constituyentes, Macaya señaló que “yo calculo que deberíamos andar del orden del 40% si es que hacemos las cosas bien”, pero aseguró que también es importante que participen “personas con voluntad de acuerdo”.

Finalmente, aseguró que “no tengo ninguna duda de que vamos a tener mayoría, de que vamos a ser la coalición más votada en la constituyente, pero acá lo que hay que hacer es dejar de lado la lógica de la confrontación política tradicional, pensar en Chile y en una lógica de más colaboración y generosidad que no una lógica de tanta competencia”.