El senador José Miguel Insulza (PS) desechó ir como candidato presidencial, luego que apareciera como carta en su partido la ex ministra del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez.

“Yo he decidido no postular, lo había decidido hace días, pero ahora es claro que estamos en camino a una decisión democrática dentro del partido que seguramente va a ser decidida por votación si es necesario y, por tanto, este tema ya está superado. He tomado mis propias decisiones y no voy a postular“, explicó el legislador a El Mercurio.

En ese sentido, reconoció que “no tengo apoyo suficiente. Los candidatos no postulan cuando no tienen el apoyo suficiente y yo, dentro del partido, no he conseguido desarrollar suficientes apoyos“.

Lee también: Teresa Marinovic defiende su candidatura a la Convención Constitucional: “Por favor, no hagan el ridículo”

“Creo que la candidata del partido seguramente va a ser Paula Narváez, pero creo que sería bueno que tuviera competencia y hubiera una elección interna. Uno no está dispuesto a ser la competencia cuando sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar”, añadió.

Además dijo que “no es que no me sienta capaz de competir, el punto es que uno tiene que competir cuando tiene posibilidades de ganar y después de un año de decidir que estoy disponible, me queda muy claro que no tengo ninguna posibilidad de ganar“.

Respuesta de Paula Narváez

La ex vocera de gobierno y la única precandidata oficial del PS, Paula Narváez, respondió a los dichos de Insulza y coincide en que deberían existir elecciones internas para definir al postulante definitivo de la colectividad.

“Valoro las palabras del senador José Miguel Insulza, coincidimos plenamente en la importancia de la unidad de todos los sectores para lograr una candidatura propositiva dentro de la centroizquierda“, señaló Narváez.

Asimismo, reiteró su disposición “a someterme a primarias abiertas y ciudadanas en todas las instancias necesarias”.

Lee también: Narváez apunta a la unidad de la oposición: “Nos podemos poner de acuerdo, pese que podemos tener énfasis distintos”