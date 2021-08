Conocidas son las prohibiciones que las ligas del mundo han hecho a los clubes a raíz de la nominación de jugadores para disputar la triple fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022.

Primero fue la Premier Legue, que le dio un espaldarazo a los jugadores que quieran viajar a Sudamérica, por ser parte de los países que conforman la “lista roja”, lo que significaría una cuarentena de 10 días que pone en riesgo el calendario de encuentros a nivel de clubes.

Los ingleses fueron pioneros y rápidamente se sumó la liga española y después también lo hizo la English Football League. La Serie A de Italia dejó la decisión en manos de los clubes, eso sí, ofreció todo el apoyo para los equipo que no quieran ceder jugadores.

De recibir una negativa por parte de sus equipos, Arturo Vidal (Inter de Milán), Erick Pulgar (Firoentina) y Gary Medel (Bologna), no podrán participar de los encuentros frente a Brasil, Ecuador y Colombia.

Pero el pitbull ha dejado claras sus intensiones de viajar a este lado del mundo, pese a lo complicado que parece ser contar con su presencia en el once de Martín Lasarte. Así, al menos, lo manifestó en su cuenta de twich.

En medio de una transmisión jugando Fortnite, el defensor fue consultado sobre el tema y dijo con énfasis: “yo sí voy, sí voy, sí voy, y sí me dicen que no, voy igual no más, ¿y qué pasa?”

“No hay trance si es que no. No hay trance si es que no, cabros, no hay trance”, cerró el 17 de la Selección.