Esta mañana, el club Blackburn Rovers, en el que milita el jugador británico-chileno Ben Brereton, puso en duda la participación del seleccionado en la próxima fecha FIFA a disputarse los primeros días de septiembre.

¿El motivo? Se mantendrán a la espera de una resolución y consejos de las autoridades respecto de las indicaciones sanitarias en torno a la pandemia de COVID-19.

No pasó mucho tiempo hasta que la Premier League, es, decir, la máxima categoría del sistema de ligas de Inglaterra, indicara que la competición no permitirá a los jugadores viajar a Sudamérica.

La decisión afectará a casi 60 jugadores de 19 clubes de la Premier League, que viajarían a 26 países en “lista roja” en septiembre.

El caso de Brereton permanece en duda, ya que la Championship (Segunda División de Inglaterra) aún no se ha pronunciado al respecto.

La decisión sí afectaría a Francisco Sierralta, quien integra el Watford. No obstante, el país que se verá mas afectado por la medida será Brasil, que perderá a nueve jugadores: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesús (Manchester City), Richarlison (Everton) y Raphinha (Leeds United).

A través de un comunicado de prensa, informaron que “los clubes de la Premier League han decidido hoy, de mala gana, pero unánimemente, no liberar a los jugadores para los partidos internacionales jugados en los países de la lista roja el próximo mes”.

Asimismo, el texto añadió que “se han llevado a cabo extensas discusiones tanto con la Asociación de Fútbol como con el Gobierno para encontrar una solución, pero debido a las preocupaciones de salud pública en curso relacionadas con los viajeros entrantes de los países de la lista roja, no se ha concedido ninguna exención“.

Finalmente, el comunicado señala que las cuarentenas que deben cumplir significaría que “tampoco estarían disponibles para prepararse y jugar en dos rondas de partidos de la Premier League, un día de partido de competición de clubes de la UEFA y la tercera ronda de la Copa EFL”.

