La Selección Chilena deberá jugar tres encuentros en solo siete días, válidos por las clasificatorias para el próximo mundial, a disputarse en 2022 en Qatar. Y el técnico Martín Lasarte ya definió quiénes serán los encargados de hacer frente a la fecha triple.

Entre los nombres, destacó uno que desde que llegó se transformó en un fenómeno popular entre los hinchas: Ben Brereton. El británico-chileno destacó en la Copa América jugada en Brasil, cuando se ganó los corazones de la fanaticada.

Eso, sumado al buen desempeño que ha mostrado el joven de 22 años, hizo que el DT uruguayo lo nominara para enfrentar a Brasil, de local el 2 de septiembre; Ecuador, de visita el 5 del mismo mes; y Colombia, de visita cuatro días después.

Lee también: Tabilo y Barrios conocieron a sus rivales para su debut en la qualy del US Open

Pero no será fácil contar con la presencia del ariete en tierras sudamericanas, pues el Blackburn Rovers, su equipo de la segunda división inglesa -donde ha mostrado un desempeño notable en las últimas fechas-, condicionó su viaje a este lado del planeta.

“Ben Brereton Díaz ha sido nominado en La Roja para sus próximas clasificatorias de la Copa del Mundo. El club está esperando más recomendaciones del Gobierno y las autoridades del fútbol con respecto a las regulaciones de COVID-19 antes de que se tome una decisión sobre su participación”, indicó el club en su cuenta de Twitter.

Por esta razón, el seleccionado tendrá que mantenerse a la espera de cualquier resolución que acepte o prohiba su vuelta al país, y poder ser parte del equipo que vaya en busca de la calificación a la próxima cita mundialista.

🇨🇱 Ben Brereton Diaz has been named in the @LaRoja squad for their upcoming World Cup Qualifiers.

The club are awaiting further advice from the government & football authorities in regards to Covid-19 regulations before a decision will be made on his involvement.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/6jttbvAW1s

— Blackburn Rovers (@Rovers) August 24, 2021