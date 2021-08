Este miércoles, el Blackburn Rovers confirmó que Ben Brereton no viajará a Sudamérica para jugar por Chile contra Brasil, Ecuador y Colombia en las clasificatorias para Qatar de septiembre.

El club de la segunda división inglesa rechazó el viaje debido a las restricciones que Reino Unido tiene por la pandemia del coronavirus.

“Los clubes de la EFL (English Football League) han tomado hoy la decisión colectiva de no liberar jugadores para partidos internacionales que se jugarán en países de la ‘lista roja’ del gobierno del Reino Unido el próximo mes”, expresó el equipo a través de un comunicado.

“Dado que sería necesario poner en cuarentena durante 10 días claros al regresar de un país de la ‘lista roja’, el impacto potencial en los jugadores es numeroso con consideraciones relacionadas con la salud y el bienestar junto con riesgos desconocidos relacionados con la transmisión de COVID-19”, argumentó también la entidad.

Finalmente, el club mencionó que “la EFL comparte la opinión de que liberar a los jugadores en estas circunstancias no es lo mejor para los intereses colectivos de las personas, los clubes o nuestra competencia nacional y la EFL escribirá hoy a la FIFA para explicar la posición”.

“Como resultado de la declaración de la EFL de hoy, los Rovers pueden confirmar que Ben Brereton Díaz no viajará a Sudamérica para reunirse con Chile para sus clasificatorios para la Copa del Mundo contra Brasil, Ecuador y Colombia”, concluyeron.

