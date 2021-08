(CNN) — La UEFA Champions League, el torneo internacional de clubes más importante del mundo, llevó a cabo este jueves el sorteo de la fase de grupos.

La edición 21/22 de la competición tendrá el atractivo de ver al argentino Lionel Messi por primera vez con la camiseta del Paris Saint-Germain de Francia, tras su salida del Barcelona de España.

Y eso no es todo: en la fase de grupos podremos ver el reencuentro entre Messi y Pep Guardiola, pues el PSG y el Manchester City se enfrentarán en el Grupo A.

En otros grupos, tendremos duelos como Liverpool vs. Atlético de Madrid, Barcelona vs. Bayern Munich, Chelsea vs. Juventus, Inter de Milán vs. Real Madrid, entre otros.

A continuación, toda la información sobre cómo quedaron organizados los grupos de la nueva edición de la Champions League.

¿Qué clubes participarán de la edición 21/22 de la Champions League?

Un total de 32 equipos, divididos en 8 grupos, comenzarán su recorrido en el torneo europeo. 26 de esos clubes lograron la clasificación directa mientras que los 6 restantes lo hicieron a través de los play-off.

Los 32 participantes:

-Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (Inglaterra)

-Atlético, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (España)

-Inter de Milán, AC Milan, Atalanta, Juventus (Italia)

-Bayern, Leipzig, Dortmund, Wolfsburgo (Alemania)

-Lille, PSG (Francia)

-Sporting CP, Porto, Benfica (Portugal)

-Ajax (Holanda)

-Zenit (Rusia)

-Salzburgo (Austria)

-Brujas (Bélgica)

-Dínamo de Kiev, Shakhtar Donetsk (Ucrania)

-Beşiktaş (Turquía)

-Young Boys (Suiza)

-Malmö (Suecia)

-Sheriff (Moldavia)

Así quedaron los grupos de la Champions League

Grupo A

–Manchester City

–PSG

-Leipzig

-Brujas

Grupo B

–Atlético de Madrid

–Liverpool

-Porto

–AC Milan

Grupo C

-Sporting CP

–Dortmund

–Ajax

-Beşiktaş

Grupo D

–Inter de Milán

–Real Madrid

-Shakhtar Donetsk

-Sheriff

Grupo E

–Bayern Munich

–Barcelona

-Benfica

-Dínamo de Kiev

Grupo F

-Villareal

–Manchester United

-Atalanta

-Young Boys

Grupo G

-Lille

–Sevilla

-Salzburgo

-Wolfsburgo

Grupo H

–Chelsea

–Juventus

-Zenit

-Malmö

¿Cómo se realizó el sorteo?

Los 32 clubes estaban divididos en cuatro bombos de cabeza de serie. En el bombo 1 estaban el campeón de la UEFA Champions League (Chelsea), el ganador de la UEFA Europa League (Villarreal) y los campeones de los seis países mejor calificados que se hayan clasificado a través de sus ligas (Bayern Munich, Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Sporting de Portugal y Lille de Francia).

El resto de los bombos estarán compuestos de acuerdo a la clasificación del coeficiente de clubes que realiza la UEFA.

Ningún equipo podrá enfrentar en la fase de grupos a otro club de su misma federación.

¿Cuándo se juegan los partidos de la fase de grupos de la Champions League?

La fase de grupos de la Champions League comenzará a mediados de septiembre. El calendario completo, con cada uno de los encuentros, se publicará una vez realizado el sorteo.