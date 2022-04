A Sebastián Albornoz desde muy joven le interesó la moda. Hoy, desde Francia, el diseñador chileno dirige su propia marca, SEVALI, y algunas de sus prendas han sido utilizadas por artistas como Rosalía, Doja Cat y Lisa de Blackpink.

Entró a estudiar diseño industrial en la Universidad Católica (PUC) y fue ahí donde tuvo la oportunidad de realizar un intercambio en Milán, Italia. “Fue mi primera exposición real al mundo de la moda (…) y ahí me di cuenta de que era algo a lo que realmente me podía dedicar”, cuenta a CNN Chile.

Sebastián decidió establecerse en Londres, donde ingresó a la prestigiosa Central Saint Martins, misma universidad de la que egresaron íconos de la moda como John Galliano o Stella McCartney. “Haber quedado ahí fue muy surreal porque es super difícil y realmente no me lo esperaba”, confiesa

“Para mí fue super motivante y enriquecedor, al igual que las prácticas que hice durante mis estudios. Mi primera práctica fue en Alexander McQueen, donde estuve trabajando durante toda una temporada”, agrega el diseñador, quien también trabajó para Tom Ford y Balmain, esta última en París.

Es en la capital francesa donde decide, en 2019, establecer su propia marca: SEVALI. El diseñador cuenta que SEVALI “se inspira mucho en lo mundano, en el día a día y en la simplicidad de la vida urbana (…) Esa definición es la que he descubierto después de desarrollar una cierta cantidad de colecciones”.

El camino de la sustentabilidad

La mayoría de las prendas de SEVALI son realizadas a partir del suprareciclaje o Upcycling. Esta técnica consiste en generar algo nuevo y estético a partir de materiales reciclados.

—¿Por qué decidiste optar por el upcycling?

—La atracción inicial hacia la técnica de upcycling fue más que nada estética. Yo siempre he tenido cierta atracción estética a las prendas deconstruidas o reinterpretadas y, al mismo tiempo, encuentro muy poético este tema de (…) tratar de exaltar materiales que, por lo general, no son muy apreciados.

—¿Cuándo nace este interés por lo sustentable?

—Cuando me empecé a interiorizar más. Existe toda esta carga medioambiental y el upcycling es solamente una de las tantas técnicas que diseñadores, no solo de moda, sino que también de otras disciplinas pueden aplicar para desarrollar su creatividad de una manera más sustentable.

El diseñador recalca que vivimos en una era “donde existe tanta información que yo no le vería mucho sentido a mi trabajo si no tuviera una cierta carga o preocupación por el medio ambiente. Encuentro que sería un poco desconectado de lo que pasa en la realidad y en la sociedad”.

—¿Qué rol debe cumplir la industria de la moda?

—Las marcas en general deberían constantemente reevaluar sus procesos productivos y también comunicar más de las cosas relacionadas con el medio ambiente que realizan. Además, deben informar cómo han evolucionado sus planes de negocios para que sean más sustentables.

Vistiendo a las estrellas

La carrera de Sebastián Albornoz ha estado plagada de éxitos. Sus diseños han sido utilizados por artistas de la talla de Rosalía, Doja Cat, Alexa Damie y CL, además de Jisoo y Lisa de Blackpink, el popular grupo surcoreano que se ha convertido en una sensación mundial.

—¿Cómo fue la experiencia de vestir a las integrantes de Blackpink?

—En 2020 fue la primera vez que recibimos un mail del equipo creativo de Blackpink para pedirnos ciertas prendas para un videoclip (…), no era algo que estaba esperando ni nada. A mí desde siempre me ha gustado el grupo, así que fue super gratificante y motivador pensar que ellas podrían ponerse mi ropa.

—¿El proceso fue muy complicado?

—Para que pasen este tipo de cosas son procesos bastante largos (…) Las producciones suelen ser grandes, no va a ser una editorial con un vestido de SEVALI, sino que esta prenda se inserta dentro de un universo de prendas ya planificadas. Entonces, son muchos factores los que se deben alinear para que esto efectivamente salga a la luz.

—Lisa usó una de tus prendas en el videoclip de “Lalisa”, su debut como solista, que ya acumula más 466 millones de reproducciones en YouTube.

—Cuando vi el video para mí fue igual de sorpresivo que para cualquiera. O sea, no supe qué ropa era, no supe cuánto tiempo la iban a ocupar, no supe nada. Después lo veo y es como toda una escena y para muchos fanáticos es su look preferido, ella misma en un video dice que le encantó ese estilo.

—Para muchos fue una sorpresa saber que un chileno estaba tras el vestuario de las integrantes, y no solo una vez, sino que varias.

—Para mí es muy importante tratar de darle una plataforma a Chile también. Soy chileno, estoy muy orgulloso de serlo y ojalá inspirar a otros chilenos a hacer cosas, a otros estudiantes o diseñadores. Yo siempre estoy abierto a conversar este tipo de cosas (…), ya que yo me reflejo en ellos.

“Quizás en mi trabajo no se ve una línea estética tan chilena, pero siempre hay cosas que quizás son más sutiles (…) Mucha de la ropa vintage (que uso) fue encontrada en Chile, por ejemplo, en el video de Lisa, la tela de su polera, de las mangas rojas, la encontré en Bandera”, agrega.

—Además de Blackpink, estrellas como Rosalía y Doja Cat han usado tus diseños. ¿Qué sientes al verlas usando un SEVALI?

—Al final todo ese tipo de cosas son una validación a tu trabajo en el sentido de que otras personas también lo entienden, pero sinceramente para mí el hecho de que otra persona pueda sincronizar con mi trabajo ya es super gratificante, sea una persona famosa o no.

Relevar el diseño chileno

Sebastián Albornoz se muestra entusiasmado de la industria de la moda en Chile. “Hay hartos creativos nuevos y siento que el consumidor, al mismo tiempo, (…) se ha abierto a otras referencias. Estamos más conectados que antes y, en términos estéticos, también somos influenciados por otros lugares”.

“Yo pongo muy en valor las personas que intentan hacer moda en Chile porque sé -por los diseñadores que conozco- que no es fácil y que hay que ser muy motivado y movido. En este sentido, lo más importante es que, ojalá, los mismos consumidores le den también una oportunidad al diseño chileno”, recalca.

—¿Cómo se puede promover el diseño chileno?

—Es muy importante que las actrices o famosos chilenos ocupen más diseños nacionales porque siento que esa es también una forma de promoverlo. Yo encontré que fue increíble, por ejemplo, en el cambio de mando la cantidad de diseño chileno que se vio en el nuevo gabinete.

El diseñador insiste en que la indumentaria chilena “debe estar a la par” de otras industrias creativas conocidas internacionalmente por su excelencia. “Es relevante entender que el diseño de modas chileno tiene la misma capacidad que cualquier otra industria creativa de ser una imagen país”, concluye.