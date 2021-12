Muchos usuarios de redes sociales, al explorar los hashtags relativos a las elecciones presidenciales en Chile, se han terminado encontrando con videos e imágenes de ídolos del K-pop como BTS, BLACKPINK, ITZY, Shinee, Loona o Stray Kids, entregando “su apoyo” a alguno de los candidatos.

Plataformas como Instagram y Twitter se han transformado en una vitrina donde los llamados Kpopers han manifestado sus preferencias, temores y opiniones políticas de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre. A través de creativos “edits”, o imágenes editadas, han logrado unirse y hacerse notar.

Lee también: “¿Está el K-Pop detrás de la protesta chilena?”: Medios coreanos reaccionaron al cuestionado informe de Big Data

No es un fenómeno nuevo. Ya en mayo de este año, en Colombia, miles de fanáticos del pop coreano madrugaron cada día para boicotear las tendencias de Twitter que, para ellos, incitaban al odio, desinformaban o se creaban maliciosamente para deslegitimar las marchas contra el Gobierno.

Lo mismo ocurrió en Estados Unidos a propósito de las protestas por el asesinato de George Floyd. En mayo de 2020, la Policía de Dallas invitó, a través de sus redes sociales, a que las personas enviaran reportes de “actividad ilícita durante las protestas” a la app iWatch Dallas.

The iWatch Dallas app is back up but k-pop stans are still leaving 1 star reviews filled w BTS lyrics pic.twitter.com/0fSSdDUL3v

— Kylie Madry (@kylie_madry) June 2, 2020