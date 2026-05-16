“La ley expresamente la mandata a construir un plan”: Paulina Vodanovic (PS) cuestiona a la ministra Steinert por dichos sobre agenda de seguridad

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a las declaraciones de la ministra Trinidad Steinert respecto a que no esperaba la exigencia de contar con un plan de seguridad estructurado.

“El Gobierno no deja de sorprendernos día a día y estos dichos de la ministra Steinert son incomprensibles. Evidentemente, todo ministerio requiere una planificación”, planteó la senadora Vodanovic.

“La ley expresamente la mandata a construir un plan contra el terrorismo, contra el crimen y también un plan de prevención del delito, de manera tal que estas palabras realmente son graves. Es decir, teníamos un gobierno que llegó prometiendo cambiarlo todo, entendíamos que había un plan y que ella podría presentarlo e implementarlo. Por lo tanto, queremos que esto se solucione a la brevedad y que podamos conocer acciones concretas”, agregó.

En ese contexto, ad portas de la primera cuenta pública del mandatario José Antonio Kast, la presidenta del PS subrayó que esta instancia requiere “una línea de ruta, de trabajo, sin metáforas nuevamente”.

“Esperemos escuchar con mayor racionalidad y franqueza cómo va a enfrentar el jefe de Estado los fenómenos que vienen en adelante”, sostuvo.

“Creo que el primero de junio tenemos que entrar en una fase muy distinta, porque la realidad y las necesidades de la gente así lo exigen. Se dijo que no se iban a bajar recursos para los derechos sociales, pero se han reducido los ingresos para todos, o gran parte, de los hospitales de Chile”, complementó.

¿Qué dijo la ministra Trinidad Steinert?

En entrevista con Radio Agricultura, la secretaria de Estado, al ser consultada por las dificultades de su cartera, respondió: “Hay aspectos que sí han sido más complejos, que me llaman la atención. Por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”.