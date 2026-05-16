Trágico accidente en Ruta 5 Sur: Mujer impactada por fierro caído desde pasarela queda con paraplejia

El viernes 8 de mayo, Patricia Barrientos fue impactada por un objeto metálico que cayó desde una pasarela en la Ruta 5 Sur, en la Región de Los Lagos.

La mujer iba en el asiento del copiloto y viajaba con su marido camino a Puerto Varas cuando el objeto atravesó el parabrisas y la impactó, hiriéndola en el cuello.

La víctima fue trasladada rápidamente al Hospital Regional de Puerto Montt e internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se ha mantenido en estado de gravedad.

Después de más de una semana internada, su familia confirmó con pesar a Radio Bío Bío que, pese al esfuerzo de los médicos al intervenirla por segunda vez, Barrientos quedó con paraplejia.

La mujer deberá iniciar pronto su proceso de rehabilitación para recuperar progresivamente su movilidad.

Desde la familia de la víctima, su marido Manuel Alvear llamó a buscar los responsables del hecho: “Yo quiero que vean, busquen responsables y tienen que asumir los costos. Me va a tocar a mí de aquí para adelante hasta que mi señora fallezca, van a ser grandes. Y la recuperación, si es que hay recuperación, va a ser lenta y larga. No va a ser así como de un día para otro“.

Durante la semana, la Fiscalía abrió una investigación para indagar la posible participación de terceros en la caída del fierro desde la pasarela, mediante la revisión de las grabaciones de las cámaras del sector y la recopilación de testimonios del hecho.

Por otra parte, la Concesionaria Ruta del Canal S.A., que está desarrollando las obras en la Ruta 5 Sur, lamentó el accidente a través de un comunicado público y señaló que “proporcionará a las autoridades toda la información de que disponga, sin perjuicio de que igualmente interpondrá la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”.