Diputada Tatiana Urrutia (FA) acusa ataques en redes sociales tras diferencias en Comisión de Vivienda: Expresidente Gabriel Boric la respaldó

Durante este sábado, la diputada del Frente Amplio (FA), Tatiana Urrutia, compartió una serie de mensajes de usuarios en redes sociales con descalificaciones, insultos y amenazas. Según relató, esto habría comenzado tras protagonizar una diferencia con un diputado oficialista en la Comisión de Vivienda de la Cámara.

“Todo esto comenzó tras una diferencia de opinión, sobre cómo ejercer el reglamento, con el diputado que preside una de las comisiones que integro en el Congreso. Dada su falta de conducción, dejó sin tiempo para exponer a un ministro y luego salió a la prensa junto a todo su sector a mentir abiertamente, culpándome para desentenderse de su responsabilidad”, publicó.

“Acto seguido, distintos diputados del Partido Republicano que no estaban en la comisión subieron a sus redes acusaciones sin sustento, grabaron videos dramáticos y usaron fotos mías, sin siquiera tener idea de lo que realmente pasó. El resultado fueron todas mis redes sociales bajo ataque”, agregó.

Los antecedentes del caso

El hecho descrito por la parlamentaria se remonta a una sesión realizada el pasado 13 de mayo, centrada en la revisión de un informe de la administración anterior, específicamente de la gestión del exministro Carlos Montes. En la instancia participaron la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y el actual titular del Minvu, Iván Poduje.

Ante ello, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Carlos Beltrán, manifestó ante la prensa su “total y absoluta molestia contra una parlamentaria de izquierda que no permitió poder prorrogar la sesión”.

Por su parte, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, publicó el pasado 13 de mayo a través de X: “La diputada del FA Tatiana Urrutia se niega a dar la unanimidad para que el ministro Poduje exponga los hallazgos en materia habitacional respecto de la gestión anterior. Necesitaban extender 15 minutos la sesión, ya que no tuvo tiempo de exponer”.

COMISIÓN DE VIVIENDA ⚠️ La diputada del FA Tatiana Urrutia, se niega a dar la unanimidad para que el Ministro Poduje exponga los hallazgos en materia habitacional respecto de la gestión anterior. (necesitaban extender 15 minutos la sesión) ya que no tuvo minuto de exponer. — José Carlos Meza 👍🇨🇱 (@JoseMezaPereira) May 13, 2026

Asimismo, el titular de Vivienda, mediante un video, relató: “Fuimos citados a la Comisión de Vivienda de la Cámara para exponer nuestro análisis del informe de Contraloría sobre el plan de emergencia habitacional en lo que respecta a suelo, donde detectamos gravísimas falencias y estamos tomando medidas para revertirlas, pero no nos dejaron hablar. Una diputada del Frente Amplio sencillamente no dio el quórum para que pudiéramos exponer”.

Sobre lo sucedido en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y Diputadas pic.twitter.com/ZJMykPHOCU — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) May 13, 2026

El respaldo del expresidente Gabriel Boric

La parlamentaria del FA deslizó una reflexión tras los comentarios que ha recibido en los últimos días.

“No publico esto para poner el foco en mí, sino para dar cuenta de que en política se normaliza que una diferencia legítima termine convertida en insultos, amenazas, deseos de daño y violencia. Se puede discrepar, se puede criticar, se puede debatir apasionadamente y se puede denunciar públicamente. Pero lo mínimo es enterarse primero de qué fue lo que pasó, en lugar de azuzar el odio y después mirar para el lado cuando esa violencia cae sobre quienes piensan distinto”, manifestó.

“Es una total hipocresía usar discursos contra la violencia mientras se incita a este nivel de agresividad. Como representantes, somos los primeros llamados a actuar con responsabilidad y asumir el impacto de nuestros actos”, complementó.

Ante el caso, el expresidente Gabriel Boric respondió a la publicación de Urrutia y expresó: “Fuerza compañera. No estás sola”.