Economista José Luis Daza realiza dura crítica contra Codelco: “Sus costos son el doble de los del sector privado”

El economista chileno y viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, cuestionó públicamente la eficiencia de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

Esto se produce luego que se revelaran de datos comerciales que indican que sus costos duplican a los de las compañías mineras privadas de similares características.

A través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- el exasesor económico del Presidente José Antonio Kast durante la campaña presidencial de 2021, contrastó el rendimiento del sector estatal frente al privado.

Daza calificó la situación como una “ley planetaria” aplicable “en todos los países y en todos los tiempos”, enfatizando que existe una “importante diferencia en eficiencia entre sector privado y el sector estatal” respecto a la mayor productora de cobre del mundo.