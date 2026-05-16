Landes remueve a gerente detenido en Brasil acusado de racismo: Fue desvinculado de “forma preventiva”

La empresa Landes determinó remover de forma preventiva de sus labores al ejecutivo Germán Naranjo, a raíz de su detención en Brasil luego de verse involucrado en un altercado con insultos racistas y homofóbicos a bordo de un avión de la aerolínea Latam.
De acuerdo a un comunicado interno dirigido a los trabajadores de la firma, citado por Radio Biobío, la administración tomó conocimiento del caso la noche del viernes. En ese momento, el empleado se encontraba en el extranjero cumpliendo funciones ligadas a su cargo corporativo.
El reporte de la compañía consigna que el profesional viajó a Alemania con el objetivo de asistir a la feria internacional Interzoo 2026. El arresto se concretó en territorio brasileño mientras realizaba la escala de retorno hacia Chile.
Ante los hechos, la firma manifestó una postura de estricto rechazo hacia las conductas discriminatorias, enfatizando que estas directrices resultan “abiertamente incompatibles con los valores” de la organización y con lo estipulado en su Política de No Discriminación.
En la misiva, la empresa reiteró su “rechazo y condena más enérgica y categórica frente a todo comportamiento discriminatorio, sea este de carácter racista, homofóbico o de cualquier tipo”.
“Mientras se recaban todos los antecedentes necesarios, Landes ha resuelto apartar formal y preventivamente a Germán Naranjo de sus funciones”, sentenció el documento despachado por la Gerencia de Asuntos Corporativos y Personas.
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