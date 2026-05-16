Alerta sanitaria en Las Condes: SAG detecta foco de mosca de la fruta y pide revisar domicilios

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) pidió a los vecinos de Las Condes permitir el acceso de sus equipos a los domicilios, debido al hallazgo de un foco de mosca de la fruta en la comuna.

Desde el SAG recordaron que la Ceratitis capitata (mosca de la fruta) es una de las plagas agrícolas más dañinas, ya que puede producir la pérdida de hasta el 60% de las cosechas y afecta a más de 250 especies frutales.

El director nacional de la entidad, Domingo Rojas Philipp, llamó a los vecinos de la comuna a “colaborar con nuestros funcionarios, quienes están debidamente identificados, para que puedan ingresar a los domicilios a instalar trampas y bolsas con moscas estériles, lo que nos permite avanzar de manera ágil en esta labor”.

Asimismo, les solicitó que “no saquen ni trasladen fruta desde estas zonas, ya que esto constituye un riesgo adicional para el trabajo del SAG”.

En esa línea, la alcaldesa (s) de Las Condes, Najel Klein, indicó que, para resguardar la seguridad de los vecinos, le pidió al servicio “contar con un empadronamiento tanto de las personas que trabajan como de los vehículos que realizan estas labores”.

De esta forma, las personas pueden verificar la identidad de los equipos llamando al 1402, y así confirmar que se trata de personal autorizado antes de permitir su ingreso a las viviendas.

Por último, el SAG recordó que hay 10 focos activos de mosca de la fruta en la Región Metropolitana.