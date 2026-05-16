Ministra Duco defiende cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales: “Fue una decisión muy seria y muy estudiada”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, abordó este sábado la decisión de la cartera de cancelar los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales a raíz de la aplicación del recorte presupuestario del 3%.

La polémica surgió luego de que se diera a conocer que, de los más de $5.000 millones que se recortaron en Deportes, $3.586 millones corresponden al financiamiento total de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales de este año.

Esto dejó a más de 3.000 deportistas sin poder participar en uno de los eventos deportivos interregionales más importantes del país.

En una actividad en Huechuraba, Duco aseguró que “esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad, pero fue una decisión muy seria y muy estudiada”.

Explicó que “en todos los ministerios hubo un recorte del 3%. Luego de esa orden, nosotros hicimos un estudio exhaustivo para decidir en qué presupuesto íbamos a hacer el recorte para generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento”.

Fue entonces cuando desde la cartera analizaron que la mejor opción era cancelar el evento deportivo para mantener intactos “la misión de los Juegos Odesur y los Parasuramericanos, el sueldo de la beca PRODDAR de los deportistas y el dinero que se le da a todas las federaciones deportivas”.

Agregó que “estamos seguros de que el deporte de alto rendimiento en Chile lo mantuvimos cuidado, priorizado y nuestros deportistas no tendrán ningún inconveniente con el rendimiento de este año”.

Por último, la secretaria de Estado aseguró que “el Campeonato Nacional Federado de cada deporte se va a mantener y se va a realizar. Esto quiere decir que todos los deportistas van a tener su campeonato nacional y va a estar financiado”.