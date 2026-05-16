Tribunal Supremo del PDG declara inválidas las elecciones internas y ordena realizar nuevos comicios

La directiva del Partido de la Gente (PDG) presentará un reclamo ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), luego de que el Tribunal Supremo de la colectividad declarara “inválidos” los resultados de las elecciones internas realizadas el pasado 25 de abril.

En dicha jornada, Patricio Quisbert se impuso ante la diputada Zandra Parisi, resultando electo presidente del partido.

La lista ganadora también contaba con Patricio Briones y Fabián Ossandón como vicepresidentes.

No obstante, según publicó Cooperativa, el Tribunal Supremo del PDG determinó invalidar el proceso debido a que no reunió “las condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental”, por lo que llamó a realizar nuevos comicios.

Por su parte, Quisbert manifestó su molestia ante la decisión del tribunal de la colectividad.

“No estamos de acuerdo con ese resultado. Vamos a continuar los procesos que corresponden. Vamos a presentar la documentación al Tricel o, en el caso que corresponda, un recurso de protección, porque consideramos que el proceso no ha sido del todo transparente por parte del Tribunal Supremo”, afirmó.

Además, instó a que las observaciones sean transparentadas, dado que actualmente solo cuentan con la resolución del tribunal.

“Creo que pronto vamos a tomar una determinación más concreta, mañana (domingo) o el lunes, pero sí o sí vamos a ir al Tricel a presentar nuestro reclamo”, aseguró.

Ante esta situación, Rodrigo Vattuone se mantendrá en la presidencia del partido hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones, mientras que Franco Parisi continuará en la vicepresidencia. Cabe destacar que ambos apoyaban la lista de Zandra Parisi.